A-1 Bakery打風休業扣假 員工遭下令「封口」 店方否認扣例假：未發「額外假期日」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】樺加沙襲港時多間商店暫停營業，繼The Flame旗下餐廳員工被扣例假，Ａ-1 Bakery也疑要求員工例假代替風假。有員工向《Yahoo新聞》投訴，指今年七月颱風韋帕襲港時，公司已將例假代替颱風假，擔心今次樺加沙亦有相同安排。近日有員工在網上聲討，Ａ-1 Bakery遭猛烈批評。員工透露公司今日更發「封口令」，指若有顧客等人問及風假問題，應回應：「好多謝你關心，我哋唔方便回應」，並指可向公司電郵查詢。Ａ-1 Bakery則向《Yahoo新聞》辯稱，由於惡劣天氣致部份員工值勤日數不足，故不獲發「額外假期日」。

A-1 Bakery向員工發出「封口令」，指若有人問及風假問題，應回應「好多謝你關心，我哋唔方便回應」，並指可向公司電郵查詢。（受訪者提供圖片）

無明言扣例假 員工：出糧之後發現

A-1 Bakery店務員封先生（化名）指，公司早在今年七月颱風韋帕襲港、天文台發出十號颶風信號時，已著員工當日休假，當時公司並無直接稱以例假代替風假，「我知道（以例假代風假）嘅時候，已經係出糧之後」。雖然今次樺加沙襲港，公司沒有明言「例假代風假」，但封先生指「但呢兩次嘅模式都係咁，由高層通知店長，再由店長喺WhatsApp群組通知（打風日放假）」。

今年7月颱風韋帕襲港、天文台發出十號颶風信號時，已著員工當日休假，當時公司並無直接稱以例假代替風假，但最終員工發現被扣例假。（受訪者提供圖片）

打八號風球當日「賣晒先畀走」

封先生指一般店務員每月享有的例假日數，為「每個月有幾多個星期日再加一」。今次樺加沙襲港，店長在九號風球前一晚通知店員「明天記住唔使返工」，同事亦是敢怒不敢言，「大家都無出聲」。天文台在9月23日下午2時20分發出八號烈風或暴風信號時，公司仍要求店員「賣晒先畀走」、「早收工嘅前提係要賣晒啲包同蛋糕」。

樺加沙襲港，店長在九號風球前一晚通知店員「明天記住唔使返工」。（受訪者提供圖片）

「建議答案」：「我哋唔方便喺度回應」

對於A-1 Bakery以例假代替颱風假一事，在網上平台已鬧得沸沸揚揚，封先生就指今日下午四時許，收到公司指引，要求員工封口。有關短訊有「建議答案」予員工，指「如果有人埋嚟問，最近你哋有同事喺網上講打風俾人扣咗例假，你哋知唔知呀？公司點講呀？」，或是「咁你自己有無俾人扣？」時，應回答「唔好意思，都好多謝你哋關心我哋同事，但關於員工問題，我哋唔方便喺度回應，或者你有查詢，可以透過電郵或者意見表格聯絡返我哋寫字樓」。封先生指作為內部員工，「將個波卸去CS而已，但係所有人（員工）都係受害者」。

僱傭合約內容指「8號風球下大部份員工都必須照常上班，詳情請參照每年更新之颱風通告」。（受訪者提供圖片）

封先生又向《Yahoo新聞》提供僱傭合約內容，當中「颱風及暴雨」一欄，指「黑色暴雨全體員工一律照常工作，由於8號風球下公司大部份店舖都照常營業，因此大部份員工都必須照常上班，詳情請參照每年更新之颱風通告」。

A-1 Bakery：從未因颱風抵銷例假

A-1 Bakery向《Yahoo新聞》覆稱，公司從未就因颱風引起之暫停營業而要求分店員工以例假或大假抵銷。每名全職的分店員工可享指定日數的例假及大假，倘因惡劣天氣致使分店暫停營業，部分分店員工或會因出勤天數未達至鼓勵條件，而未能獲發額外假期日。A-1 Bakery又指，由於額外假期日在分店使用的內部系統中歸納名稱為「Day Off (假期)」，就此引起部分員工的困惑，公司深表遺憾。

A-1 Bakery又指管理層對於有自稱現職員工身份之人仕在網絡發表意見，深表充份理解及重視，跟進事宜包括與有關部門主管作即時檢討、將進一步提升內部系統及加強與前線人員的溝通，冀希在感受理解及公平之間取得平衡，並以積極及真誠的方式回應對員工的關注。