【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）

A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：只限2025/10/07

地點：A-1 Bakery門市 (愉景灣店除外)

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit