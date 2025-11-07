【A-1 Bakery】「超人氣」產品限時7折（只限07/11）

A-1 Bakery每月一次的「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是丹麥酥 (4片)，可以7折優惠價$19.6買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。

日期：只限2025/11/07

地點：A-1 Bakery門市 (愉景灣店除外)

