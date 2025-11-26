【A-1 Bakery】新會員送忌廉法式法蘭奇（即日起至30/11）

Amazon Web Services(AWS)宣布，香港本地電子錢包PayMe by HSBC已將其整個平台遷移至AWS。 PayMe今次遷移至AWS，提升應用程式的回應速度，以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本。此舉亦加快交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。 此外，PayMe現在能夠在交易高峰期(如節假日和促銷活動期間)迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前