【A-1 Bakery】青森蘋果批驚喜優惠低至$54（即日起至15/11）

A-1 Bakery即日起至11月15日，於A-1 Bakery門市購買青森蘋果批一件，即可享限定9折優惠，折後特價$54！青森蘋果批外酥內軟，內層更充滿啖啖酸甜的青森蘋果餡，買來下午茶食一流！商品數量有限，售完即止，部分產品價格以實體分店之標示為準。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/11/15

廣告 廣告

地點：指定A-1 Bakery門市分店(愉景灣店除外)

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit