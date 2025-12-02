曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！

（圖／取自A-Lin小紅書）

A-Lin最近一連串演出照一釋出，網友都看傻！

無論是白色短版外套造型踩著紅底高跟鞋，還是亮片套裝搭配長靴，她站在舞台中央的那雙腿完全搶走所有焦點，線條細長、比例修得乾淨利落，連站姿都穩得不可思議！從棚拍到現場舞台，光打下去是直接顯出立體度的那種，難怪會被狂喊「原來她也是美腿女神」。

（圖／取自A-Lin小紅書）

更讓粉絲震撼的是，她不是靠極端飲食瘦下來，而是用「鬆弛瘦」的方式一路把線條修回來。她曾分享，自己以前因為愛喝珍奶、吃臭豆腐，一度飆到 65 公斤、體脂高達39%，甚至唱快歌跳舞都會不舒服！後來為了能輕鬆站在台上，她把節奏調慢：多吃蛋白質、青菜、白肉，酒精、含糖飲料、油炸通通撤掉；每週固定做重訓與游泳，靠規律訓練讓核心變強，線條才會在鏡頭前自然收緊。

（圖／取自A-Lin小紅書）

最圈粉的是她的心態轉變。她沒有把自己逼到窮追數字，而是接受身體的階段感，連被小朋友指著叫「熊」也不在意，不急、不焦慮、不比較，反而更穩、更有力量。這份「不內耗自律」也在舞台上直接體現：從棚拍紅布景到大型典禮live舞台，每一個造型都把瘦身後的比例放大得超明顯。

（圖／取自A-Lin小紅書）

現在的A-Lin，靠的是能長久維持的健康節奏，不跟風速成、不焦慮反彈，是把表演者的狀態練回來的那種瘦！難怪粉絲會說「歌聲是天花板，美腿是新 bonus」，有預感她正式舞台的造型只會越來越強，之後一定會再靠聲量跟狀態征服所有人。

（圖／取自A-Lin小紅書）





