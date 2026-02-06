【A-1 Bakery】千層酥皮蛋撻限時買5送1（即日起至28/02）

即日起至2月28日，於 A-1 Bakery 指定門市購買「千層酥皮蛋撻」可享買5送1優惠，商品數量有限，售完即止。

日期：即日起至2026/02/28

地點：A-1 Bakery指定門市

