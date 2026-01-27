錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
A10山鼻站引熱議 信義房屋析潛力
[NOWnews今日新聞] 網友於PTT發文提到有意在A10山鼻站購屋，詢問眾人對於山鼻的看法，引起諸多討論，最多回饋的便是生活機能不足。信義房屋在地專家表示，山鼻重劃區屋齡新、價格相對親民，又有機場捷運通過，隨著生活機能發展、店家陸續設立，近期除了航空族群也吸引不少捷運通勤族尋屋。
山鼻重劃區位於蘆竹區，有機捷A10站，信義房屋南崁六福店專員陳孝瑄表示，此處屬於新設重劃區，發展迄今尚不到10年，目前屋齡最舊不過3年左右，除建案外，尚有許多建設與生活機能尚在逐漸完備中，屬於住宅為主的區域。
陳孝瑄介紹，山鼻因鄰近航道，建物有限制高度約在9至11樓左右，但物件類型繁多，從套房到4房兼具，最主流的格局還是以2-3房為主，其中又以2房最多。價位部分，目前2房權狀坪數約落在22到26坪之間，單價大概是42到46萬左右，整體總價大概在1200萬到1300萬；而3房大概是權狀27到34坪左右，總價約在1500萬上下，目前皆為3年內的新成屋。
針對網友提到生活機能問題，陳孝瑄表示，目前山鼻大多以基本小吃、超商類商店為主，不過因重劃區鄰近發展成熟的南崁，開車3分鐘左右有超市、10分鐘左右即可到好市多、台茂購物中心或是熱鬧的五福宮廟口等地；若想要逛outlet，捷運10分鐘也可抵達林口的商場，便利的交通使山鼻成為共享成熟商圈的機能，同時又兼具住宅區靜僻特色的區域。
針對購屋族群，陳孝瑄分析，山鼻主要以航空族居多，此類族群由於年紀普遍較輕、偏好新大樓，加上平時工作忙碌，出沒時間與一般朝九晚五的上班族不同，因此相較生活機能，反而比較在意上班便利度與物件新舊；相較於鄰近發展成熟的南崁，山鼻同樣鄰近桃園機場，但屋齡新，搭乘機捷僅需7分鐘就可抵達一航廈，機能雖不若南崁發達，但同樣預算在南崁選擇較少，需要放寬到屋齡約20年左右較有機會，使山鼻逐漸成為航空族的優先選項之一。
目前山鼻站周遭預計會有國一甲交流道設立，能通往林口或是航空城，此外在基捷的橋下用地，市府也已著手規劃開發，將會再新增籃球場、兒童遊戲區等休閒遊憩建設，重劃區亦有不少新建案正在陸續開案或是動工。陳孝瑄認為，山鼻重劃區各項開發持續進行，顯示民間與官方都對此處有信心，加上持續遷入的人口，看好未來山鼻仍有十足的潛力。
