A24 於紐約 West Village 打造充滿電影感的晚餐俱樂部「Wild Cherry」
A24 首間餐廳，座落於歷史悠久的 Cherry Lane Theatre 旁，把電影感氛圍與精緻餐飲完美糅合。
重點摘要
A24 於紐約 West Village 歷史悠久的 Cherry Lane Theatre 內推出首間餐廳「Wild Cherry」
由 Zeb Stewart 操刀設計，室內以綠色卡座、棋盤格地板與雕塑感十足的馬蹄形吧台，營造親密而富電影感的氛圍
Wild Cherry，這間由獨立電影公司 A24 推出的新餐廳，為紐約 West Village 帶來電影感，把親密的用餐體驗與擁有百年歷史的 Cherry Lane Theatre 文化傳承相連。此舉屬於 A24 自 2023 年收購這座百年 Off-Broadway 場館以來的更大計劃之一，將電影與料理有效結合於這家獨立片廠的旗幟之下。
由廚師 Lee Hanson 與 Riad Nasr 掌舵——這支團隊亦是 Frenchette、Le Rock 與 Le Veau d’Or 背後班底——Wild Cherry 營造「supper club」氛圍，以精準調製的雞尾酒、自然酒與當代菜式，呼應劇院的電影、音樂與現場演出節目編排。
Wild Cherry 的設計呼應 A24 一貫的內斂美學，將懷舊氣息與低調華麗交織。由設計師 Zeb Stewart，45 個座位的餐廳以深綠卡座、石灰洗牆面與格柵天花，鋪陳出情緒光影；棋盤格地板與遊樂場風格燈泡向復古餐館致意，而醒目的 12 席馬蹄形吧台鎮住全場，鼓勵賓客交流。整體層次豐富，既具電影質感亦保留親密溫度，呼應劇院歷史，同時呈現清新而當代的場景。
菜單同樣講究，在精緻冷盤與飽滿經典之間拿捏平衡。開場可選生蠔、吞拿魚生片或全隻拌蟹，其後可點龍蝦俱樂部三文治、烤安康魚串，或氣勢十足的芝士漢堡。更大的分享份量包括雙人牛排，配焗薯、青菜沙律，並以一圈軟雪糕作結；甜點如椰子蛋糕則帶來柔和收尾。飲品橫跨經典雞尾酒與自然酒，其中以「Scorpion Bowl」最為吸睛，盛載於古董 Murano 玻璃杯，為整體體驗增添戲劇感。
Wild Cherry
38 Commerce Street,
New York, NY 10014, USA
