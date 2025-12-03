A320機身鑲板品質問題 空巴：逾600架需接受檢查

（法新社巴黎2日電） 歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）今天表示，旗下熱銷的A320客機中，有多達628架可能需要接受檢查，以確認機身鑲板是否存在品質問題。

空巴在致法新社的訊息中說，這個數字代表「可能受影響的飛機總數」，但不表示「這些飛機全都有問題」。

空巴補充說，隨著檢查作業持續進行，以確認需對哪些飛機採取特定措施，「待檢查的飛機數量正逐日減少」。

空巴昨天表示，公司發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問題，但強調問題已「獲得控制」，且僅有「少量金屬鑲板」受到影響。

由於相關問題導致公司延後交付部分A320客機，空巴股價應聲大跌。

空巴上週急召修全球6000架A320客機，以更新相關軟體。這項公告一度引發外界擔憂數以百計飛機恐需長期停飛。

空巴A320客機自1988年問世以來，已成全球最暢銷商用客機霸主。截至9月底，空巴A320系列客機累計交付量已達1萬2257架，首次超越波音737的1萬2254架。（編譯：劉文瑜）