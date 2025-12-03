香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
A320機身鑲板品質問題 空巴：逾600架需接受檢查
（法新社巴黎2日電） 歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）今天表示，旗下熱銷的A320客機中，有多達628架可能需要接受檢查，以確認機身鑲板是否存在品質問題。
空巴在致法新社的訊息中說，這個數字代表「可能受影響的飛機總數」，但不表示「這些飛機全都有問題」。
空巴補充說，隨著檢查作業持續進行，以確認需對哪些飛機採取特定措施，「待檢查的飛機數量正逐日減少」。
空巴昨天表示，公司發現部分A320客機機身鑲板出現工業品質方面問題，但強調問題已「獲得控制」，且僅有「少量金屬鑲板」受到影響。
由於相關問題導致公司延後交付部分A320客機，空巴股價應聲大跌。
空巴上週急召修全球6000架A320客機，以更新相關軟體。這項公告一度引發外界擔憂數以百計飛機恐需長期停飛。
空巴A320客機自1988年問世以來，已成全球最暢銷商用客機霸主。截至9月底，空巴A320系列客機累計交付量已達1萬2257架，首次超越波音737的1萬2254架。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
油麻地新開迴轉火鍋放題「開心轉轉火鍋」 $98起一人一鍋 90分鐘任食逾百款配料
火鍋都有得迴轉？油麻地新開火鍋餐廳「開心轉轉火鍋」以平民價錢配搭迴轉食材自取為綽頭，成功引起網民熱議。一人一鍋放題低至$98起，供應超過100款配料任食，包括肥牛、豬肉、雞肉、各式丸類、魚皮餃、蔬菜、菇菌等，每人更送海鮮拼盤一份，絕對是糧尾救星。Yahoo Food ・ 3 小時前
蘇丹紅化妝品｜逾百款台韓美妝隨時含致癌風險？同時含有此3款成分的妝品要小心
台灣近日爆出美妝產品加入「蘇丹紅」禁用原料事件，確認 12 個品牌共 18 項產品中驗出「食品級禁用色素」，所以產品勒令下架並回收。台灣食藥署追查源頭，發現問題原料來自台灣原料進口商「亦鴻企業」，由新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，多個批次檢出高濃度「蘇丹紅」，由於濃度非常高，因而被研判為「蓄意添加」。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
大摩：豆包AI手機難望突圍 著名品牌傾向自家系統 OEM選項有限
字節跳動旗下「豆包」打算推出智能手機AI（人工智能）助理，惟摩根士丹利發表報告指出，儘管理想中的「豆包」生態系統看起來很豐富，但執行上存在挑戰。該行認為，應用程式類股份仍是AI投資首選，重申對騰訊（700.HK）、阿里巴巴（9988.HK）與美圖（1357.HK）的「增持」評級。信報財經新聞 ・ 8 小時前
互射12碼？曼城5：4富咸
【Now Sports】5:4！是的，這不是互射12碼比數，而是90分鐘戰果。曼城又一次憑霍頓梅開二度，以5:4打敗主隊富咸，在積分榜追至只落後阿仙奴兩分。now.com 體育 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周二（12 月 2 日）下午已造成 156 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 13 名人士，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，周一（12 月 1 日）獲准保釋。Yahoo新聞 ・ 6 天前
2025香港直航航線選擇變化回顧！新增全港唯一直飛小松/常州/貴陽/麗江航線 日本多地直航受地震預言影響取消
2025年即將過去，大家到訪過那幾個地方嗎？今年香港新增了不少直航航班，包括全港唯一的小松、常州、貴陽、麗港等，亦有不少復飛的航線，包括石垣、芽莊、羅馬等；與此同時，受到地震傳言影響，多個日本航線被取消，包括鹿兒島、熊本、米子、德島、靜岡等；今次Yahoo小編幫大家整合今年香港直航航線選擇的變化，一齊跟住Timeline回顧下吧！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【中環解密】蘋果「軟對抗」印度 拒手機預裝國安App
所謂「上有政策、下有對策」，印度政府早前下令蘋果、三星及小米（01810）等手機製造商，要在90天內為所有新手機預先安裝一款由政府開發、名為「Sanchar Saathi」的應用程式（App），並確保用戶無法關閉其功能，惟此舉引發私隱疑慮。外電最新報道，蘋果不打算遵守印度政府命令，但亦無意採取法律行動，或公然對抗印度政府，純粹強調技術上無法配合。 事實上，該項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，擔心一旦用戶手機被強制安裝相關應用程式，會變成政府監控工具；報道引述知情人士指出，蘋果無意遵命，並會向印度政府表達嚴正關切，表明公司在全球任何地方都不會接受政府這種預載應用程式的要求，因會為iOS生態系統帶來私隱及安全問題。至於其他品牌如三星等，仍在研究相關命令的可行性，暫未有明確回應。信報財經新聞 ・ 8 小時前
Sony A7 V 改寫中階全幅標配？2 萬元玩旗艦級 AI 晶片、多角度螢幕、首用「部分堆疊式 CMOS」
Sony 以 Redefine basic 為主題，今天正式更新 Alpha 系列的中階全幅可換鏡相機 Sony A7 V。其主要升級為品牌首度使用了 3,300 萬像素的「部分堆疊式 CMOS」、配合下放的旗艦級 BIONZ XR 影像處理引擎，帶來多樣化的主體辨識 AF 以及最高每秒 30 張連拍的能力。A7 V 的機身除了有高階機一樣的多角度翻轉螢幕外，更引進了 CF Express-A + UHS-II SD 雙卡槽、兩個 USB-C 介面（10Gbps + 480Mbps），以及 6GHz 無線傳輸，帶來更符合現代使用的互連體驗。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
芬蘭失業率攀至歐盟最高之列 福利國家模式遭到挑戰
（法新社赫爾辛基2日電） 芬蘭失業率飆升至歐洲聯盟（EU）最高之列，短期內看不出改善跡象，專家警告，這將對芬蘭的福利國家模式構成挑戰。歐洲聯盟執行委員會近期警告，芬蘭預算赤字已超過歐盟規定的3%GDP上限，恐面臨紀律程序；歐盟另一份報告則將芬蘭列為9個因社會不平等風險上升而需要密切監督的國家之一。法新社 ・ 16 小時前
三星發表首款「特別版」三摺疊手機
（法新社首爾2日電） 三星電子今天發布首款三摺疊智慧型手機，這款特別版產品價格昂貴，令普通消費者望而卻步。三摺疊螢幕功能並非三星首創，中國華為去年就搶先推出一款價格同樣高昂的手機。法新社 ・ 20 小時前
傳查福特尋求1月出「城」
【Now Sports】根據《每日郵報》了解，今夏才返回曼城效力的門將查福特，因為缺乏上陣時間，尋求明年1月離開。曼城今夏使用回購條款，從般尼重簽查福特（James Trafford），以為艾達臣出「城」作準備，但他們隨後又在轉會窗關閉前，從巴黎聖日耳門簽下當拿隆馬，使在頭3場英超擔正的查福特，馬上退居後備。上周二對利華古遜的歐聯比賽，曼城領隊哥迪奧拿作出輪換下，讓查福特再度正選把關，可惜球隊以0:2敗陣，下次上陣會是何時，暫時也不確定，至少周二對富咸一役，當拿隆馬繼續擔正的機會仍是較大。由於擔心無法入選英格蘭明年夏天的世界盃大軍，查福特或尋求被外借出去，但有指之前對他感興趣的紐卡素，已經無意再打這名門將主意，反而看中另一名同樣尋求出「城」的德國門將奧迪加。英超 富咸VS曼城Now TV 623台 03/12 03:30直播now.com 體育 ・ 18 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
非洲手機之王 傳音申港上市
被冠以「非洲手機之王」稱號的Tecno母公司傳音控股（688036.SH）向港交所提交上市申請，由中信証券擔任獨家保薦人。此前，外媒曾報道，傳音可能集資約10億美元（約78億港元）。傳音控股A股在科創板上市，以昨日收市價計，市值為875.8億元人民幣。信報財經新聞 ・ 8 小時前