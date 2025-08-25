AAA售票時間出爐 想看IU、朴寶劍看這邊

▲AAA亞洲明星盛典12月6、7日登場，想看IU（如圖）與朴寶劍在台灣合體趕緊看這邊，《NOWNEWS今日新聞》幫讀者整理本次門票分2階段開賣：AAA典禮9/6開票、ACON演唱會9/13開票，ibon與Interpark同步販售，這2個重點時間趕快筆記。（圖／翻攝自chzzk）

[NOWnews今日新聞] 一年一度的「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards, AAA）今年首度移師台灣舉辦，主辦單位今（25）日正式公開售票資訊，確定於12月6日、7日在高雄國家體育場盛大登場，包括「國民妹妹」IU與男神朴寶劍都將現身，粉絲期待已久的夢幻合體即將上演。而門票開售時間也出爐，12月6日AAA典禮門票預計將於9月6日正式開賣，而12月7日ACON門票則預計將在9月13日開賣，讀者們趕緊手刀筆記。

▲AAA售票時間出爐，想看IU、朴寶劍在台灣合體，趕緊手刀收藏。（圖／翻攝自Threads@aaa2025_10th）

2階段售票 ibon與Interpark同步開賣

主辦方公告，AAA頒獎典禮與ACON演出將分2階段開賣，12月6日AAA典禮門票預計將在9月6日正式開賣；而12月7日的ACON演唱會門票將在9月13日開賣，購票管道則包含台灣的 ibon系統，與國際粉絲常用的Interpark Global（NOL TICKET），以確保韓國、海外觀眾也能同步搶票。

此外，官方也公布預計將於今日起至9月1日陸續公布AAA演出名單，並在9月1日公布座位圖，隨後9月2日至4日之間公布ACON演唱會演唱陣容，讓全球粉絲都十分期待。

▲朴寶劍（右）和IU（左）將出席在台灣舉辦的AAA頒獎典禮。（圖／朴寶劍IG＠bogummy）

豪華卡司令人期待 高雄國家體育場迎盛典

AAA向來是亞洲娛樂圈年度盛事，過去曾邀請多組韓流天團、當紅演員及實力派歌手同台。這次不僅有IU、朴寶劍的合體亮相，更多人氣韓星與亞洲藝人名單也即將公開，勢必引爆年底追星熱潮。

AAA主持班底一向星光閃閃，今年更是夢幻組合，由第5度主持AAA的大勢女團IVE超人氣成員張員瑛與2PM李俊昊搭檔，張員瑛過去以穩健台風與多語言優勢被封為「典禮女神」，而李俊昊過去不僅是偶像，更以《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等劇連奪大賞，這回以主持人身分回歸，氣場拉滿，讓不少粉絲直呼已經迫不及待期待2人同框的火花。

▲《2025 Asia Artist Awards（AAA）》今年主持人是張員瑛（左）跟李俊昊。（圖／STARNEWS）

舒華回家主持 全球粉絲湧入高雄



除了頒獎典禮，12月7日還將舉辦《Acon 2025》音樂慶典，主持人名單同樣亮眼，由I-DLE台灣成員葉舒華、演員李濬榮、CRAVITY成員Allen，以及KiiiKiii成員Sui搭檔主持，讓不少粉絲笑稱：「這2天根本就是一場亞洲演藝盛典嘉年華！」

此次盛典原訂辦在樂天桃園棒球場，後來決定遷址到高雄國家體育場舉行，象徵台灣正式躋身亞洲大型頒獎典禮的重要舞台，業界預估兩這2將吸引來自全球的粉絲湧入高雄，帶動龐大觀光與經濟效益。

