聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
上周末的高雄，因為「Asia Artist Awards（AAA）」首次移師台灣舉辦，整座城市宛如被韓流光束點亮。這場連續兩天的年度大秀中，不只星光陣容強大，最受矚目的莫過於兩位擔綱主持（MC）的頂級 K-pop 女神——IVE 張員瑛與 (G)I-DLE 葉舒華。
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。
回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛
與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級」的氣場。她從紅毯到典禮的每一步，都像從精品大片走出來一般，將她的標誌性仙氣發揮到極致。
穿搭：華麗高訂 × 公主風完美昇華
張員瑛選擇的是粉白色系多層次薄紗禮服，柔霧光澤在燈光下飄逸流動，高腰線設計拉長身形比例，肩部線條乾淨利落，走動時裙擺層層散開，如實踐了「真人公主降臨」的最高境界。
髮型上，她透過自然微卷的公主頭，搭配白色珍珠耳飾、晶亮細節，整體和高訂禮服同步和諧，優雅卻不失少女靈動，真的是非常有氣質。
台風：冷靜專業 × 甜感控場
她的主持語氣依舊是招牌甜嗲聲線，韓英雙語切換流暢穩定。最可愛的是，她在台上用中文問候台灣粉絲：「準備好一起享受了嗎？」瞬間激起全場尖叫，領獎的時候也親切用中文打招呼，展現她的語言能力。此外，進行典禮中即使用手勢時不慎掉落戒指，她也能面帶微笑自然化解，用實力證明什麼叫「偶像級儀態管理」。
第二日：ACON 音樂節 ——「水藍仙子」葉舒華
12/7與 Allen、李濬榮、Sui 同台主持時，舒華一現身，全場立刻爆出驚呼！舒華穿上一套彷彿頒獎典禮等級的高級訂製禮服，把這場演出變成她的完美回歸舞台。
穿搭造型：化身「水藍仙子」，比迪士尼還夢幻！
她穿上冰藍色不對稱蓬裙禮服，胸口以平口心型剪裁勾勒精緻線條，下半身則以前短後長的大裙襬呈現層層波浪，一走動就像海面閃光在裙間流動。這套禮服完全襯托她極致白皙的膚色，搭配她精緻鎖骨＋天鵝頸，光是站在中央就像開啟 Spotlight。
造型亮點：
髮型選用巧皮的貓女造型，兩側微微勾出的髮絲，讓整體更添古典浪漫感。鑽石項鍊與耳扣讓整體華麗度＋100%，與禮服的高級氛圍完美合拍。鞋款則是鑽飾高跟鞋，與她本人的氣質一樣，溫柔卻狠、閃亮又干淨。粉絲更直接封她為——「ACON 2025 藍色仙子」、「貓系迪士尼公主」、「最美台灣 MC」！她就像童話世界裡走出的角色，在燈光與攝影機下，每一幀都美到沒有死角。
台風與談吐：端莊大方 × 回鄉親切感100%
最讓台灣粉絲心軟的瞬間，就是她正式上台後，以溫柔語氣用中文說：「大家好，我是舒華。」僅僅一句，自信、優雅又帶有回鄉時特有的親切感，全場歡呼瞬間爆棚。中間更有跟IU上演一段《苦盡柑來愈到你》的可愛甜蜜橋段，也是很精彩！
