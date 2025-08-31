AAA頒獎典禮來台！第7波陣容再新增5團

▲AAA頒獎典禮即將來台舉辦，第7波陣容今日一早公開，再新增5組團體，新生代女團KISS OF LIFE（如圖）也來了。（圖／翻攝自IG@kissoflife_s2）

[NOWnews今日新聞] 韓國媒體STARNEWS主辦的盛大頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）今年12月6日將來台舉行，今（31）日第7波陣容名單曝光，新增KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island&CHANMINA共5個團體，明日預計還會公布最後一波藝人名單，以及座位圖等相關資訊，大批韓星降臨高雄世運主場館，讓粉絲期待值拉滿。

AAA頒獎典禮第7波陣容公布！KISS OF LIFE也來了

AAA從25日開始，陸續公布今年參加頒獎典禮的主持、表演名單，今日一早第7波陣容曝光，新增了KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island&CHANMINA共5個團體。KISS OF LIFE是新生代實力派女團，靠著Girl Crush的風格在K-POP市場中殺出重圍，數位單曲〈Sticky〉更進入美國《告示牌》前100名，熱度不斷上漲。

▲▼AAA頒獎典禮第7波陣容包含KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island&CHANMINA。（圖／翻攝自IG@aaa2025_10th）

KISS OF LIFE也透過影片表達對參與這次頒獎活動的期待，4名團員首先恭喜AAA頒獎典禮今年迎來第10週年，並表示：「能與近年來為了推動K-POP文化、音樂、電影及戲劇等而活躍於多方面的藝人們一同參與其中，感到很榮幸」。

AAA座位圖、票價即將公開 門票9月13日開賣

而這次AAA第1天的頒獎典禮主持人由IVE張員瑛與2PM李俊昊擔任，第2天的慶典演唱會《ACON 2025》（12月7日）、由李濬榮、i-dle（舊團名：(G)I-DLE）舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui共同主持，讓粉絲超級期待。接下來AAA主辦單位也將陸續公布座位圖、票價，預計9月13日開賣《ACON 2025》門票。

AAA已公布卡司如下：

演員：IU、朴寶劍、潤娥、車珠英、惠利、金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健

偶像團體：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND&CHANMINA、KISS OF LIFE

📌資料來源：STARNEWS스타뉴스

