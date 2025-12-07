精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
AAA／文素利獲頒影后！台上告白CORTIS
[NOWnews今日新聞] 韓國年度娛樂盛事AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典），在昨（6）日於高雄世運主場館圓滿落幕，其中大獎之一的獎項「Grand Prize Best Actress of the year （年度最佳女演員）」，由資深演員文素利與潤娥拿下，兩人獲封影后，有中文10級的潤娥，以韓文及中文發表得獎感言，大秀超狂語言能力。而文素利在說感言時，竟直接化身粉絲，向新人男團大告白，「我好喜歡CORTIS」，滿滿粉絲心模樣引發爆笑。
文素利在昨日的AAA中，獲頒「年度最佳女演員」，在上台發表得獎感言時，文素利突然以激動的心情、語氣告白，「這可以說嗎？我真的好喜歡CORTIS，真的很感動」，一秒化身小粉絲的模樣，直接讓大家笑翻。
文素利追星成功 粉絲笑喊：太可愛
而影后的另一面，也直接讓大批粉絲感到共鳴，「好可愛喔哈哈哈哈，這算成功追星的一種吧」、「完全演core（CORTIS官方粉絲名稱）的狀態」、「太喜歡文素利這股真實的勁了，喜歡就大聲說出來，帥氣又可愛」、「超過40歲追星也立刻變少女」等。
IU拿下「年度演員賞」 高雄為她放30秒煙火
AAA當晚的最大獎「年度演員獎」則由IU拿下，今年演出《苦盡柑來遇見你》的她，在劇中一人分飾三角，充滿情感張力的表現將她的演員生涯推上新高峰，得獎瞬間，高雄世運放起了絢爛的30秒煙火，不僅如此全場5萬名觀眾、來賓也全體起立鼓掌，見證IU得獎的精彩瞬間。
AAA（12月6日）出席演員名單：朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋英宇、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮。表演名單：NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ Lin（林俊傑）、CHANMINA、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiiKiiii、KickFlip、QWER、TWS。
資料來源：AAA頒獎典禮
