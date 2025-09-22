位於The Henderson五樓的感官與味覺協奏曲。

星級米芝蓮韓裔美籍大廚Akira Back首度進駐香港，新餐廳選址中環地標The Henderson，由AB Concept操刀設計。全新設計以「美食交響曲」為概念，將整個空間規劃成現代劇院般的用餐環境。

AB Concept聯合創辦人伍仲匡表示，團隊的目標是打造與Akira Back主廚創新菜式相配的用餐空間。為此，團隊深入研究主廚的日韓文化背景，將東方美學與現代設計融合，創造多層次的餐飲體驗。

廣告 廣告

Akira Back出生於首爾，年幼時隨家人移居美國，這種跨文化成長經歷影響了其料理哲學。他曾是職業滑雪選手，後因傷轉投廚藝世界，於加州烹飪學院接受專業訓練。Akira Back以創新手法重新詮釋日韓料理，將傳統亞洲風味與現代烹飪技術結合，創造出獨樹一幟的料理風格。他在全球多個城市開設餐廳，包括首爾、拉斯維加斯、峇里等地，每間餐廳都體現其對精緻亞洲料理的獨特見解。

餐廳入口採用水龍捲造型的旋轉裝置，配合手工金屬牆身，呼應Akira Back的螺旋標誌。主用餐區設有鍍金天花圍欄，與The Henderson外牆設計呼應，雲石拼花地板配合落地玻璃窗引入自然光線。設計團隊選用燈芯絨、天鵝絨等不同材質，配以紅緋、群青、櫻色等日系色彩與金色裝飾。

酒吧區設有粉紅色雲石吧枱，墨綠紋理配搭訂製皮革高腳凳。特色壽司吧讓客人近距離觀賞廚師製作過程，牆上展示Akira Back主廚母親的畫作。私人包廂內同樣採用主廚母親的塗鴉作品裝飾，天花板設計成棉花糖造型，部分以拋光黃銅點綴，地毯採用AB Concept設計的泡泡圖案。

餐廳從紅棉路可清楚看到包廂設計，成為街道上的視覺焦點。青藍原木雕刻牆面融入日式工藝元素，座椅設計加入稻麥、和紙等日本傳統紋理，以現代手法展現主廚的文化根源。

Photo courtesy of Owen Raggett

AB Concept打造Akira Back香港首店，位於The Henderson的「交響曲」設計亮相

AB Concept打造Akira Back香港首店，位於The Henderson的「交響曲」設計亮相

AB Concept打造Akira Back香港首店，位於The Henderson的「交響曲」設計亮相

AB Concept打造Akira Back香港首店，位於The Henderson的「交響曲」設計亮相

AB Concept打造Akira Back香港首店，位於The Henderson的「交響曲」設計亮相

AB Concept打造Akira Back香港首店，位於The Henderson的「交響曲」設計亮相

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】