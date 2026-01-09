AbbyPay全力支持陳健安【時的狀態】演唱會

大館001 Bar現身西九Wonderland 食玩買聯乘提升音樂現場體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月9日 - 手機收款應用程式AbbyPay今日正式宣佈，將會全力支持於2026年1月份在香港西九龍文化區舉行的兩大唱作歌手演唱會。在率先於1月10日、11日舉行的一連兩場陳健安【時的狀態】演唱會進行期間，AbbyPay將會聯同兩大合作商戶—001 Bar和TOPSY聯手打造一個融合精緻潮流餐飲和玩樂的專區，讓一眾歌迷食家和夾公仔達人大快朵頤之餘又能一展身手。各類型攤位將於演唱會同日下午5時30分率先開放，歌迷更可於場內透過AbbyPay收款應用程式購買演唱會周邊商品。





AbbyPay致力為商戶和夥伴建構一個跨越支付的全新生態系統。



在演出前，兩大特色商戶將會聯乘送上驚喜。內容包括：



001 Bar融和美食 —— 001 Bar為本地元老級隱藏酒吧，隱藏在中環歷史建築大館內，深受潮人喜愛的人氣聚腳點，精心為歌迷構思了多款融合歐亞東西風味的特色料理，配搭色彩絢麗的主題雞尾酒和無酒精飲品，將小酒館體驗直接帶入演唱會現場，全方位提升歌迷的味蕾和視覺享受。多款精心設計的主題美食包括紫菜紅薑熱狗、Crème Brûlée玉子燒、特濃腐乳醬魚肉燒賣和蕃茄咖喱Shake Shake薯條，特色飲品則有Silky Toddy、Matcha Cooler等特調雞尾酒和多款輕飲品，滿足味蕾更可打卡影相紀錄難忘的美好時刻。

AbbyPay x TOPSY夾零食 —— 場內特設夾公仔機專區，內藏寶藏，若在裝滿各式滋味零食的夾公仔機夾中扭蛋，隨時有機會獲得001 Bar的餐飲優惠券！自問夾公仔能手的歌迷，記得演唱會當日提早入場挑戰運氣！

AbbyPay業務發展、市場推廣及品牌總監盧永欣表示：「電子支付不是一堆冷冰冰的銀碼和數字，而AbbyPay亦並非一個單純的移動支付方案——我們正在打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗：易於使用、合作共贏，並超越支付本身。我們非常高興能夠促成這次破天荒的合作，透過連結和推動演唱會主辦單位與特色商戶聯乘，豐富歌迷的現場體驗，重新定義演唱會的享受方式，為商戶、消費者和合作夥伴創造更多價值 。」



各位歌迷緊記演唱會當日提早到達會場購買歌手和周邊商品，在西九文化區的優美環境中，享受特色美食和互動活動，感受不一樣的熱鬧氣氛，更有機會贏取美食優惠。AbbyPay將全面支援演唱會的現場電子支付，陪伴大家度過快樂時光。



任何商戶和機構如有興趣加入AbbyPay的生態圈，歡迎致電3905 2568或通過WhatsApp (6046 9299)與AbbyPay客戶服務人員聯絡，亦可電郵至：marketing@abbypay.com.hk。

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

AbbyPay

AbbyPay是由亞太區領先支付科技公司交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited）所推出的創新支付品牌。其核心產品SoftPOS解決方案，讓商戶只需使用具NFC功能的Android裝置，即可直接受理感應式支付，無需傳統刷卡機或額外硬體，大幅降低設備購置與維護成本，簡化營運流程並提升效率。AbbyPay同時提供支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商快速開發並推出自有品牌SoftPOS服務，加速市場布局。AbbyPay願景是賦能亞太地區本地商戶，以更低門檻、更靈活的方式數碼化轉型，抓住電子支付趨勢與活動經濟帶來的商機，推動業務持續成長。



