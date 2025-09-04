Acer 發佈 Iconia X12、X14、A14 及 A16 平板電腦

Acer 在 IFA 的發布活動中推出了四款全新的 Iconia 平板電腦。Iconia X12 和 X14 配備了 12.6 吋 AMOLED（2,560 x 1,600 像素）和 14 吋 OLED（1,920 x 1,200 像素）顯示屏，並搭載 8,000 毫安時電池和四個揚聲器。Iconia A14 和 A16 則分別為 14 吋和 16 吋，均搭載 IPS LCD 顯示器、內置支架和 8,000 毫安時電池。

型號 價格 Acer Iconia X12 $320 / 約 HK$ 2,496 Acer Iconia X14 $350 / 約 HK$ 2,730 Acer Iconia A14 $300 / 約 HK$ 2,340 Acer Iconia A16 $340 / 約 HK$ 2,652

Iconia X12 是這四款產品中唯一支持觸控筆輸入的，並且還可選配鍵盤保護套。X14、A14 和 A16 均搭載 Allwinner A733 芯片組，而 X12 則使用 MediaTek 的 Helio G99。所有型號均標配 8GB RAM 和 256GB 存儲，X12 和 X14 還提供 microSD 卡插槽以擴充存儲空間。

所有四款平板均運行 Android 15，並配備專門的 AI 功能，例如 AI 超解析度視頻升級和 AI 智能感應手勢控制。

在連接性方面，X12 具備 Wi-Fi 5 和 Bluetooth 5.2，而 X14 則配備 Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5.4。A14、A16 和 X14 均配備 500 萬像素前置攝像頭和 800 萬像素後置攝像頭，而 X12 則配備 1,300 萬像素後置攝像頭。

Iconia X12 和 X14 將於 11 月上市，而 A14 和 A16 則預計在 2026 年 1 月上市。

