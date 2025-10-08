Acer Nitro V 15 勁減 8 折，HK$4,670 購親民 RTX 4050 電競機｜Amazon Prime Day 2025

港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
搭載 Intel Core i5-13420H CPU 和 165Hz 螢幕。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
非重度玩家該如何選擇電競筆電？可以看看在 Prime Day 期間打破之前底價的 Acer Nitro V15。它並未追求最新最強的硬體，但用 US$600（約 HK$4,670）的會員價購買一款主打 RTX 4050 的機器，而且還可以免運費直送香港，應該還是非常值得考慮的。
Acer Nitro V15（Intel Core i5-13420H、RTX 4050）
Amazon 會員特價 US$600（約 HK$4,670，免運費直送香港）｜原價
US$750
優惠中的 Acer Nitro V 型號搭載了 Intel Core i5-13420H CPU 和 RTX 4050 GPU，同時配備 15.6 吋 165Hz FHD LCD 螢幕，亮度 300 尼特。它採用了 8GB DDR5 記憶體和 512GB SSD，電池為 57Wh。裝置側面設有 3 個 USB-A 3.2、1 個 USB-C（Thunderbolt 4）、HDMI、RJ45 連接埠，雙風扇設計亦非常實用。
Acer Nitro V15（Intel Core i5-13420H、RTX 4050）
Amazon 會員特價 US$600（約 HK$4,670，免運費直送香港）｜原價
US$750
