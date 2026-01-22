ADHD 用藥比例大增 英國增幅歐洲居首 25 歲以上女性 13 年間增逾 20 倍︱Yahoo

【Yahoo 健康】 英國牛津大學最新研究顯示，歐洲多國使用過度活躍症（ADHD）藥物的人口比例在 13 年間大幅上升，其中英國整體增幅超過 3 倍，25 歲或以上英國女性的使用率增幅更達 20 倍。相關研究結果昨日（21 日）在《刺針》期刊發表。

牛津大學團隊分析比利時、德國、荷蘭、西班牙及英國的電子健康記錄，評估 3 歲或以上人士使用過度活躍症藥物的情況，研究的藥物包括呱醋甲酯（methylphenidate）、右旋安非他命（dexamphetamine）、離胺右旋安非他命（lisdexamfetamine）、阿托莫西汀（atomoxetine）及胍法辛（guanfacine）。

研究發現，5 個國家 2010 年至 2023 年的相關藥物普及率均呈上升趨勢。英國在各年齡層的相對增幅最為顯著，由 0.12 % 升至 0.39 %；荷蘭的普及率亦增加超過 1 倍，由 0.67 % 增至 1.56 %。

各國成年人藥物使用量均大幅增加，女性增長尤為明顯。

男性用藥量亦增加 15 倍

各國成年人藥物使用量均大幅增加，女性增長尤為明顯。在英國， 25 歲或以上人士的普及率由 2010 年的 0.01 % 升至 2023 年的 0.20 %。當中女性錄得超過 20 倍增幅，男性則增加 15 倍。雖然男性整體的用藥比例仍然較高，但隨著年齡增長，性別之間的治療差距正不斷收窄。

研究主編 Xintong Li 表示，歐洲各地使用 ADHD 藥物的人數持續上升，最顯著的轉變在於成年人，特別是女性。她認為，這反映社會對成年過度活躍症的認知及診斷有所提升，同時亦引發對長期治療模式及照護需要的關注。

研究團隊稱，全球約 8 % 兒童及青少年以及 3 % 成年人被認為患有 ADHD，目前藥物使用率仍低於估計患病率，顯示仍有大部分患者未接受藥物治療。

呱醋甲酯是所有國家中最常用的 ADHD 藥物。

呱醋甲酯是最常用藥物

研究發現，呱醋甲酯是所有國家中最常用的 ADHD 藥物，而部分新藥在獲批後亦穩步普及。研究指，數據反映過度活躍症被視為終身疾病的情況日益普遍，醫療系統需為不斷增長的需求作規劃，尤其歐洲部分地區正出現藥物短缺。

研究資深作者、牛津大學教授 Daniel Prieto-Alhambra 表示，了解 ADHD 藥物在實際臨床環境中的使用情況，對醫療規劃相當重要，相關數據有助醫療系統預測需求，減低未來出現藥物短缺的風險，同時識別需要更密切監察的群組。