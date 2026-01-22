專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
ADHD 用藥比例大增 英國增幅歐洲居首 25 歲以上女性 13 年間增逾 20 倍︱Yahoo
【Yahoo 健康】 英國牛津大學最新研究顯示，歐洲多國使用過度活躍症（ADHD）藥物的人口比例在 13 年間大幅上升，其中英國整體增幅超過 3 倍，25 歲或以上英國女性的使用率增幅更達 20 倍。相關研究結果昨日（21 日）在《刺針》期刊發表。
牛津大學團隊分析比利時、德國、荷蘭、西班牙及英國的電子健康記錄，評估 3 歲或以上人士使用過度活躍症藥物的情況，研究的藥物包括呱醋甲酯（methylphenidate）、右旋安非他命（dexamphetamine）、離胺右旋安非他命（lisdexamfetamine）、阿托莫西汀（atomoxetine）及胍法辛（guanfacine）。
研究發現，5 個國家 2010 年至 2023 年的相關藥物普及率均呈上升趨勢。英國在各年齡層的相對增幅最為顯著，由 0.12 % 升至 0.39 %；荷蘭的普及率亦增加超過 1 倍，由 0.67 % 增至 1.56 %。
男性用藥量亦增加 15 倍
各國成年人藥物使用量均大幅增加，女性增長尤為明顯。在英國， 25 歲或以上人士的普及率由 2010 年的 0.01 % 升至 2023 年的 0.20 %。當中女性錄得超過 20 倍增幅，男性則增加 15 倍。雖然男性整體的用藥比例仍然較高，但隨著年齡增長，性別之間的治療差距正不斷收窄。
研究主編 Xintong Li 表示，歐洲各地使用 ADHD 藥物的人數持續上升，最顯著的轉變在於成年人，特別是女性。她認為，這反映社會對成年過度活躍症的認知及診斷有所提升，同時亦引發對長期治療模式及照護需要的關注。
研究團隊稱，全球約 8 % 兒童及青少年以及 3 % 成年人被認為患有 ADHD，目前藥物使用率仍低於估計患病率，顯示仍有大部分患者未接受藥物治療。
呱醋甲酯是最常用藥物
研究發現，呱醋甲酯是所有國家中最常用的 ADHD 藥物，而部分新藥在獲批後亦穩步普及。研究指，數據反映過度活躍症被視為終身疾病的情況日益普遍，醫療系統需為不斷增長的需求作規劃，尤其歐洲部分地區正出現藥物短缺。
研究資深作者、牛津大學教授 Daniel Prieto-Alhambra 表示，了解 ADHD 藥物在實際臨床環境中的使用情況，對醫療規劃相當重要，相關數據有助醫療系統預測需求，減低未來出現藥物短缺的風險，同時識別需要更密切監察的群組。
其他人也在看
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 4 小時前
英國診所推行「Jess's Rule」 三次未確診須重新審視 紀念女子患癌延醫離世︱Yahoo
【Yahoo健康】英格蘭各地的家庭醫生診所將由下周起，全面張貼名為「Jess's Rule」的新告示。這項醫護指引提醒醫生，如果病人在求診 3 次後仍未能確診病因，或者病情持續惡化，醫療團隊必須重新審視診斷方案。這項措施由國民保健署（ NHS ）推行，旨在透過加強醫療安全，減少延誤診斷致命疾病的風險。Yahoo 健康 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜截至 1.20 有 71 傷者已出院 餘 8 人留醫情況穩定 當局豁免居民醫療費至年底 附社區醫療資源整合｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人罹難。事發至今近兩個月，醫務衛生局今（22日）指，火災中79名傷者截至周二（20 日），有71名傷者先後康復出院，餘下8名傷者均情况穩定。宏福苑八座樓宇所有居民均可全額醫療費用豁免至今年 12月 31 ；截至本周二，醫管局已為約1 900名受影響居民提供所需醫療服務。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
嬰兒搖晃症｜外傭涉搖晃 4 個月大嬰兒 致腦部及眼底出血 嬰兒搖晃症死亡率可達 38％︱Yahoo
「嬰兒搖晃症候群」死亡率可高達 38%，且由於會造成腦損傷，並認為是幼兒發展遲緩的原因之一，家長們務必留意。Yahoo 健康 ・ 1 天前
美國校園准全脂牛奶回歸 專科醫生指牛奶脂肪非垃圾食物 助身體吸收多種重要維他命︱Yahoo
【Yahoo健康】美國總統特朗普早前簽署法案，容許參與全國學校午餐計劃的學校，在午餐時段重新供應全脂及 2% 脂肪牛奶，並保留低脂及脫脂選項。美國政府官員強調，「牛奶脂肪並非垃圾食物」。Yahoo 健康 ・ 1 天前
逾90名非本地培訓牙醫申來港執業 累計19人獲批有限度註冊
為應對本港牙科服務需求，政府透過修例引入非本地培訓牙醫、設立牙科護理專業人員註冊制度，並大幅增加培訓學額，以多管齊下方式擴充牙科人力資源。同時，政府積極推動「重預防、早發現、早治療」的基層牙科服務模式，透過地區康健中心及社區支援計劃，逐步加強對市民尤其是弱勢社群的口腔健康保障。 自2024年7月修訂《牙醫註冊條例》以來，衞生署全球招聘已接獲逾90宗申請，並向合資格非本地牙醫發出12份聘書，其中11人已獲有限度註冊並陸續到衞生署赴任。截至2025年底，共有19名非本地培訓牙醫獲批在港執業，分別服務於衞生署及香港大學。為長遠增加本地人手，政府已將牙齒衞生員及牙科治療師的培訓學額，由2023/24年度95名大幅提升至2025/26年度220名，增幅超過一倍。 過去三年，政府牙醫及牙科專業人員職系的整體流失率維持於約3%至5%之間，辭職人員主要集中在30歲以下、服務年資少於五年的青年群體。為吸引新人入行，政府自2023/24學年起為修讀相關課程的學生提供全額學費資助，首批畢業的15名牙科治療師已完成服務期並全數留任，反映措施初見成效。 政府以「做闊做淺」及「做窄做深」雙軌策略發展牙科服務。一方AASTOCKS ・ 1 天前
沒有完美的歌唱姿勢，但你的聲音仍需要適合的姿勢
大多數歌手一上台或在家練，就先擺姿勢：肩膀後拉、胸挺起、脖子拉長、肚子吸緊，心想「這樣才能唱好」。結果沒唱幾秒，氣息卡住、高音摸不著、音色縮水，還忍不住用力推。當聲樂老師後，接觸科學研究，才發現完美姿勢根本不存在，追它反而卡住自己。 歌手揮之不去的神話 沒人天生符合那「理想模型」，研究也找不到真實人體能完美配合。我們生來本身就不對稱，受背包、螢幕、習慣、創傷、音樂類型影響。姿勢不是固定形狀，而是呼吸、平衡、情感、聲音和意圖的持續配合。 為何直挺身體不一定幫忙 看似正確的「胸開肩抬勇士站姿」，常帶來意外：下巴位置改喉部移動和喉腔空間，抬太高助高音卻擠共鳴；胸僵硬限氣息、短句長；過度挺胸讓聲音硬梆梆。這些不是壞，只是工具，得看你要建什麼聲音。 姿勢就像放大鏡，放大你的技巧優點與缺點：用得得宜時，聲音更順；如果卡住了，像丟了原本的天才。微調動作就能讓姿態和唱歌效率共存，不用犧牲一方。姿勢就是樂器一部份，影響肋骨移動、氣壓轉聲、共鳴開關、強度下的身體組織。 你的姿勢是相對的 適合你的姿勢會隨日子、類型、傷痛、信心變。別追「正確」，問「這擴大還是縮小我的可能性？」姿勢會隨共鳴需求調...men’s Reads ・ 1 天前
恒瑞醫藥(01276.HK)兩子公司獲藥物臨床試驗批准
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，兩家子公司收到國家藥品監督管理局核准簽發《藥品臨床試驗批准通知書》，包括︰山東盛迪HRS-2141片開展2型糖尿病適應症；及蘇州盛迪關於SHR-9839、HRS-4642注射液開展聯合抗腫瘤治療在晚期結直腸癌患者中的安全性、耐受性及有效性的開放、多中心IB/II期床研究。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 1 天前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本不能邊走邊吃？日本旅遊禁忌一次看，在「這裡」喝水會被側目
疫情解封之後，各國旅客瘋出國，然而每個國家文化不盡相同，要特別小心別踩雷！先前一名美國資深旅遊作家分享自己和朋友在日本旅遊的經驗，引發網友熱議。她坦言，即使自己有豐富的旅遊經驗，仍在日本文化禮儀上踩了食尚玩家 ・ 3 小時前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 8 小時前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 9 小時前
張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，去年添sir突然連環爆緋聞，先係傳佢力追TVB高層樂易玲（樂小姐），之後再被網媒拍到同黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)喺商場攬抱和搭膊Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前