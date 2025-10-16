Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Adidas波鞋又有爆款登場！韓國限定Taekwondo「跆拳道靈感配色」紅藍兩款超美亮相

Adidas波鞋又有爆款登場！這陣子「薄底鞋」當道，Adidas繼Samba後，Taekwondo跆拳道鞋又要成為潮人心頭好。之前Jennie已有意無意穿著Adidas Taekwondo，現在系列有新色上架，並以韓國傳統武藝跆拳道為靈感，推出紅、藍兩色。

這次Adidas Taekwondo系列鞋款，靈感取自韓國傳統武藝跆拳道，把「禮、節奏、專注」化成可見的設計語言：流線鞋身對應道服的克制俐落，標誌性前掌縫線強化步伐節奏，柔軟皮革在光下呈現細緻啞光；偏薄外底讓腳感更貼地、移步更靈敏。

紅與藍兩種配色同樣吸睛，其復古柔軟皮革設計，加上米黃三間標誌，還鞋子更有復古時尚質感，無論配窄筒或寬褲，都相當有型，把時尚氣場開盡！不過鞋款暫時在韓國開售，香港朋友可以到韓國一轉購入心頭好！

按此到Adidas官網看Taekwondo系列

「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？

