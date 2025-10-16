不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
Adidas波鞋又有爆款登場！韓國限定Taekwondo「跆拳道靈感配色」紅藍兩款超美亮相
Adidas波鞋又有爆款登場！這陣子「薄底鞋」當道，Adidas繼Samba後，Taekwondo跆拳道鞋又要成為潮人心頭好。之前Jennie已有意無意穿著Adidas Taekwondo，現在系列有新色上架，並以韓國傳統武藝跆拳道為靈感，推出紅、藍兩色。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這次Adidas Taekwondo系列鞋款，靈感取自韓國傳統武藝跆拳道，把「禮、節奏、專注」化成可見的設計語言：流線鞋身對應道服的克制俐落，標誌性前掌縫線強化步伐節奏，柔軟皮革在光下呈現細緻啞光；偏薄外底讓腳感更貼地、移步更靈敏。
紅與藍兩種配色同樣吸睛，其復古柔軟皮革設計，加上米黃三間標誌，還鞋子更有復古時尚質感，無論配窄筒或寬褲，都相當有型，把時尚氣場開盡！不過鞋款暫時在韓國開售，香港朋友可以到韓國一轉購入心頭好！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Birkenstock 1774「蝴蝶結涼鞋」太美了！超快賣斷，可愛氣質細節叫人心動
Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
其他人也在看
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新優惠低至3折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，減價區優惠最平低至3折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋低至7折、Vivienne Westwood耳環折後只需$870！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 47 分鐘前
「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機
有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 降噪版歷史低價，HK$920 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
在剛剛過去的秋季 Prime Day 期間，降噪版 AirPods 4 並沒像標準版本那樣大促。但沒過多久，這款產品就降到了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
別讓自己活成「苦命樣」！中年後「命苦」的人，通常都有這3個壞習慣
中年以後，女人的生活狀態差異很大。有人看起來自在從容、氣色越來越好；也有人整天愁眉苦臉，渾身散發著壓抑的氣息。其實，人生不是靠「命」決定，而是被習慣一點一滴改變的。那些看起來「命苦」的人，多半都有這三個壞習慣。姊妹淘 ・ 18 小時前
金星進入天秤座，「最旺桃花星座」是這3位！真正的魅力，也許是懂得讓彼此都舒服的個性｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
10月14日至11月7日，是金星進入天秤座的日子。這陣子是大家展現真正的魅力好時機，至於什麼是「真正魅力」呢？也許是懂得讓彼此都舒服的個性、感覺與關係吧！來看看這期間最有桃花運星座是誰！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手
Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
明明深情卻偏要毒舌的口是心非星座TOP4：雙子座最愛用嘲諷表達愛，「這星座」嘴越硬愛越深
愛情裡，有些人不會用甜言蜜語示愛，反而最擅長用「毒舌」來隱藏深情。嘴上嫌棄、話裡帶刺，卻在行動上默默付出。他們就是天生的「戲精星座」，愛得越深，嘴就越硬，越要用嘲諷來掩飾自己的真心。來看看哪些星座最典型「口是心非」代表吧！bella儂儂 ・ 18 小時前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李亞鵬又離婚了！3年婚姻畫句點：蟲殼茶餅背後，是2段婚姻都跨不過的「自我困境」
10月14日，李亞鵬透過個人社群平台與第二任妻子海哈金喜同步宣布離婚，簡短表示「我們於早些時候已辦理離婚手續」，結束這段維持約三年的婚姻，3歲女兒由海哈金喜照顧、雙方共同撫養。從2020年公開戀情、2022年結婚生女到2025年分手，這段婚姻的落幕，也映照出李亞鵬多年來在事業與家庭之間反覆掙扎的個性軌跡。姊妹淘 ・ 20 小時前
薯仔食譜│鍋巴薯仔外焦內綿靠呢招 焦脆好食做派對小食一流
薯仔這種食材雖然簡單，卻幾乎是萬能食材，點煮都好食。平時薯仔多用來燜，西式食法時才用來炸，但原來將薯仔蒸好再煎至表面焦脆如鍋巴，也是十分美味。煎的時候不要太快把薯仔反轉，待煎至表面脆焦定型才反，便不會把薯仔煎爛，再加點泡椒辣椒和蒜茸作調味，又脆又香又辣，非常好下飯，即睇如何製作鍋巴薯仔：Yahoo Food ・ 2 小時前
iPhone 17 Pro Max 褪色疑雲，宇宙橙不到一月變紅粉金？
iPhone 17 Pro 發售還未足一個月就遭遇了不少風波，繼門店充電座引發的背蓋劃傷後，現在又有 Reddit 用家聲稱自己的 iPhone 17 Pro Max 出現了褪色，宇宙橙直接變成了紅粉金。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
HONOR 展示 Magic8 AI 概念手機，Robot Phone 將在 2026年巴塞隆拿亮相
文章來源：Qooah.com HONOR 在北京水立方正式舉行 Magic8 系列暨 MagicOS 10 發佈會，正式發佈了 HONOR Magic8 系列以及 MagicOS 10 操作系統，還展示了 HONOR Magic8 AI 概念版手機 Robot Phone，並表示這個產品應該於2026在巴塞隆拿亮相。除此之外，HONOR 也正式發佈了「MagicOS 月月煥新計劃」，會通過 OTA 進行月度系統迭代。 HONOR 宣稱，HONOR Magic8系列可以看作為 Robot Phone 的前身，屬於為了奠定未來 AI 終端生態的基礎，Robot Phone 則應該未來 HONOR Magic8 所呈現的形態。圖中的 Robot Phone 鏡頭有點類似於 DJI pocket，有雲台防震的形態，並且後鏡應該可以進行隱藏放置。HONOR 表示，HONOR Robot Phone 會搭載超強的 AI，有能夠洞悉一切的大腦，以及有很強的執行力、行動力。 HONOR Magic8 系列配備了 HONOR MagicOS 10（具備自進化能力的 AI 操作系統），HONOR 提出了自Qooah.com ・ 8 小時前
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5（15/10起）
麥當勞由今日起再度聯乘謝霆鋒帶來「鋒味」系列第二彈，除了鋒味洋蔥吉列豬扒飽載譽歸來，更帶同鋒味胡椒蟹風味調味粉、鋒味鹹檸碧強勢加盟！YAHOO著數 ・ 17 小時前
劉俊謙蔡思韵結婚 未必會做大埔豪宅業主
劉俊謙與蔡思韵公布在日本結婚，無數「劉太」失落之餘，大埔區的物業代理或會感興奮。皆因劉俊謙曾透露鍾情大埔區，結婚後如在區內置業，大埔物業就再增添名人光環。不過從劉生劉太的喜好及工作版圖，他們又未必會選擇榮升大埔豪宅業主。Yahoo 地產 ・ 1 天前
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
Trip.com於10月13至17日舉行「8周年狂歡」活動，一連串旅遊優惠包括一口價來回機票、 一口價酒店、門票及體驗快閃優惠、信用卡優惠代碼等，當中10月16日晚上推出$588起東京經濟艙來回機票，旅遊日期到下年1月31日，換言之好大機會紅葉季、聖誕、跨年等檔期都適用，打算返鄉下的各位記得留意！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
表面正經私下火辣！四大「反差系」星座曝光，金牛男根本悶騷王者！
在感情世界裡，有些男人表面冷靜、看似一本正經，私下卻充滿熱情與張力。這四大星座男正是「反差感」代表——外在克制、內心火熱，讓人越相處越著迷。快看看你身邊的那位有沒有上榜！姊妹淘 ・ 16 小時前