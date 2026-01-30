獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
adidas試身室事件︱試褲兩被拉開布簾 報警遭落閘被困 21歲事主受訪：勁恐怖 好似係我做錯嘢︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】adidas 近日爆出試身室風波。21 歲女大學生 C 小姐（化名）於本周三（28日）在朗豪坊分店試身時，被操普通話的女顧客和一名男職員兩度拉開試身室布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，惟對方僅指會加強員工訓練。她即場報警，Adidas 更一度「落閘」將她圍困在舖位內。C 小姐批評，男職員得悉她在試身室內，仍自行拉開布簾，事後令她受驚至連日失眠，無法上學和返兼職。她要求 adidas 道歉，並解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理」。
C 小姐於本周三（28日）下午 5 時半偕友人到 adidas 逛街，期間欲到試身室試穿兩條褲子，涉事男員工帶她到試身室。她試穿第一條後因不合尺寸，著友人協助取另一尺碼，自己留在試身室中等候。
男員工「望住我入去」突拉開布簾 離店大哭
C 小姐等候期間，突然被兩名操普通話的女顧客拉開布簾，「好彩我就有著褲，就係 adidas 嗰條褲，我就嚇親，出到去就見到兩個大陸女人望住我，同嗰個男職員一齊圍住個出口，然後就『掘』住我咁，我覺得好恐怖」。
C 小姐感覺不對勁，遂打算不再繼續試身，換回自己的褲子就離開。怎料在更衣期間，涉事男員工再次打開布簾，當時她的褲子已脫至腳眼，男員工更未有為她拉回布簾，「成件事相隔我諗得十幾秒，我呆咗，嗱嗱聲閂返實個簾換返條褲」。她迅速離開更衣室，並向店員歸還褲子，「成件事係唔合理，第一次我當客人唔小心，但係你（男員工）係望住我入去，然後即刻衝過嚟開嗰一下，完全唔知發生咩事」。
C 小姐離開店舖後受驚不已，不停嚎啕大哭。平復情緒後，友人建議她向經理投訴，因此她再到訪該店與經理交涉，惟對方僅指「唔好意思，我會訓練吓啲員工㗎喇」，又指已向上司匯報事件，但過程並未有留低 C 小姐聯絡方法，「一句正式道歉無啦、叫個員工道歉無啦，個感覺就係想 hea 你咁」。
報警求助後 Adidas 落閘：好似審犯
C 小姐與友人商討後，認為事件有性騷擾之嫌，因此報警求助。在等候警員到場期間，她們被安排到朗豪坊另一個較細小的 adidas 舖位，店方更落閘圍困兩人，「入面係無職員，勁恐怖，啲途人經過就係咁望、影相，好似係我做錯嘢、偷咗佢嘢咁，你唔係困住個店員，係困住我，好似驚我會走咁樣」。
她憶述，adidas 落閘困住她至少 15 分鐘，「嗰一刻真係好緊張，好似坐監咁樣，有道閘喺你面前，仲有啲燈照住，好似審犯咁」。
警方不斷游說落案成功率低：CID 邊有時間招呼你？
警員到場後，多次追問 C 小姐友人她在試身室內「到底有無除（褲子）㗎？」、「除到去邊㗎？」，「我心諗唔係呀嘛？我覺得無論男定女，有無著衫，你都唔可以咁樣開人道簾，人哋試緊衫㗎喎？」
隨後警員再到倉庫與涉事男員工交涉，並查看店舖閉路電視，但警員指閉路電視只拍到涉事男員工的頭，未能拍到其動作，「如果非禮又太『𠍁水』，樣樣（罪名）都爭咁啲，所以落唔到 charge（指控）」。她有感警員態度並未有積極處理事件，亦有偏幫男店員之嫌，「兩個都係男性，佢就可以入倉庫同個男店員傾，我就要畀全部人圍住，啲客人就個個望住我」。
C 小姐一度隨警員登上警車到警署落案，但途中警員不斷游說她，即使落案，成功控告的機會仍極微，「不斷灌輸『都好𠍁水㗎其實，都告唔入㗎』、『CID（刑事調查隊）都好忙，邊有時間招呼你哋？要等幾個鐘㗎喎』」，並著她遁民事索償自行追討。最終她只好到警署簽文件，以示不再以刑事方式追究事件。
不過，她在網上公開事件並被多間傳媒報道後，警方卻主動聯絡 C 小姐著她到警署錄口供，「我話『你啲同事話告唔入㗎喎』，佢話要睇下意圖，錄完會再調查，但我覺得佢似耍我多啲，似係輿論令佢做吓嘢喇咁」。
受驚過度多晚失眠 無法上學返兼職
C 小姐續指，事發後每晚都不能入睡，時時都會回想起被拉開布簾的一刻，「最恐怖係佢哋啲態度，好似可以無事咁，我覺得好唔安全」，同時感到相當無助，「我報警，佢哋又話望一眼唔算，我係唔係要全身除晒衫畀你慢慢睇完先算？」事件令她不會再在服裝店試衣服，「嗰次係我第一次去嗰間分店，第一次喺 adidas 試衫，所以對呢個國際品牌好失望」。
她本身同樣有在時裝店做兼職，售貨員每次帶客人到試身室都應提醒對方鎖門，「有時客人走咗，你睇唔到，唔肯定入面有無人，我會敲門敲足 3 次，triple confirm（確認三次）『有無人呀？』我先會入去，所以佢（男員工）可以粒聲唔出打開人哋度門，我係覺得好震驚」。C 小姐事發後精神狀態不佳，已未能上學和上班，「面對唔到啲客人，更加唔想企 fitting（試身室）」。事發後翌日，C 小姐友人看到涉事男員工仍如常上班。
C 小姐已向香港 Adidas 發電郵。adidas 銷售部主管事隔兩天才致電她，查詢事發經過及表示會調查事件。她促請 adidas 鄭重道歉，並要求解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理，同埋會追討返心理（精神創傷）賠償，我情緒好唔穩定，咩都做唔到，但佢就可以繼續返工咁」。她引述adidas 稱下周二（3日）會給予她答覆。
adidas：積極展開內部調查
《Yahoo新聞》向 adidas 查詢事件，包括涉事男職員及分店經理目前是否仍如常工作、職員為何落閘圍困女事主、會否考慮將更衣室更換為設有門鎖的更衣室，以保障顧客私隱等。adidas 回覆表示，非常重視每位顧客的消費體驗，現正積極展開內部調查，以便進一步跟進及回覆。
《Yahoo新聞》正向警方查詢事件。
關注團體：明顯違反私隱合理期望
關注婦女性暴力協會指，重視女事主在事件中的感受，以及店舖的後續跟進。無論事件是否涉及刑事或民事，均明顯違反她對其私隱的合理期望。該會建議，店舖應避免其他更衣室使用者面對類似事件，例如安排人手看守更衣室出入口、考慮改用可上鎖的門代替布簾等，更積極防範意外或故意拉開，主動釋除憂慮。
