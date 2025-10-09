話題薄底鞋、明星潮人都搶穿！adidas跆拳道鞋新色超夢幻、舒華同款德訓鞋粉絲要買

（圖／品牌提供）

近年可以說是薄底鞋的天下，靠的不只是顏值，而是輕盈、靈活、還很有態度，無論是街頭魂、Y2K 校園風，還是極簡穿搭，薄底鞋都能完美價預！這次CLOT x adidas Originals 跆拳道薄底鞋的優雅逆襲，還有舒華同款SKECHERS HOTSHOT復古德訓鞋的懷舊回潮，通通都要手刀買起來～

adidasOriginals x CLOT Taekwondo薄底鞋優雅新生！夢幻新色亮相

adidas Originals與CLOT攜手推出全新合作系列，以標誌性的Taekwondo跆拳道薄底鞋款為核心，並邀請時裝設計師胡穎琪Caroline Hú 以其獨到視角進行全新演繹。

鞋身輪廓輕盈俐落，融入現代美感，將武術與芭蕾的優雅巧妙融合，為經典鞋款注入別具一格的氣質。鞋面以魔鬼氈綁帶收束，並壓印三葉草經典細節，從標誌性鞋頭設計到三條線標誌皆有所呼應：既俏皮又精緻。

CLOT Taekwondo by Caroline Hú 將推出三種配色：閃耀黑、珠光粉與奶油白。每一款配色都呈現設計師對浪漫與美感的獨特詮釋，同時延續一貫注重的實用功能。

adidas Originals x CLOT Taekwondo薄底鞋／5,290元（圖／品牌提供）

舒華同款SKECHERS HOTSHOT 復古德訓鞋！經典回潮，舒適升級

復古風潮席捲全球，擁有德訓鞋血統的 SKECHERSHOTSHOT 系列，女神舒華以韓系 K-POP 百褶裙＋率性短版西裝外套搭配 HOTSHOT 復古德訓鞋，打造舞台感與街頭感兼具的韓流爆棚 LOOK，完美複製舒華同款風格，這雙舒適德訓鞋就是這麼輕鬆好駕馭！

以 90 年代經典運動鞋為靈感的HOTSHOT ，搭載 AIR-COOLEDMEMORY FOAM® 加強透氣型記憶泡棉鞋墊，徹底顛覆傳統德訓鞋「薄底不耐穿」的缺點，帶來長時間穿著也舒適自在的體驗。

HOTSHOT 採用綁帶低幫設計，不僅方便活動、更提供較好的靈活性，搭配輕量避震中底減少落地衝擊力，再加上靈活橡膠牽引大底提供耐磨與穩定抓地力，無論日常通勤或街頭行走都輕鬆應對。鞋面選用優質皮革並以 麂皮 T 字裁片增強支撐，後跟撞色細節與鞋側S LOGO 讓經典中增添潮流視覺亮點。

