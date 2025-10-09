話題薄底鞋、明星潮人都搶穿！adidas跆拳道鞋新色超夢幻、舒華同款德訓鞋粉絲要買

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
郭思治：大市在動力萎縮下漸趨反覆
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市自踏進10月份後，由於缺乏北水之支持，故走勢上已明顯偏弱，而自上週五(3日)起計，大市已連跌3天，承接過去兩天之跌勢。大市昨早市先輕微低開57點至26,900點，其後曾稍為後抽至26,906點。但由於買盤不繼，加上沽壓又持續不斷滲著湧現，故大市又再反覆回落．恒指更一度急跌440點至26,517點才漸見喘定。從走勢上看，本月大市形態已初呈先高而後低，恒指暫是由2日之高位27,381點跌至8月之低位26,517點，即月內之波幅暫為864點，但1個月之高低位是不會同時出現於4個交易日之內，加上864點之波幅亦該不能滿足月內之所需。故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現。恒指最後報收26,829點，較上日跌128點，大市全日之總成交金額為1,738億元。 移動線方面之表現漸呈反覆，目前10天線約位於26,698點左近，而20天線則位於26,541點左近，以恒指昨日(8日)曾低見26,517點計，即技術上已曾一度跌穿10天線及20天線。單從此點看，當表示大市之走勢已漸趨反覆及不明。最低限度來說，暫已漸擺脫續尋頂之趨勢。值得留意的是，一旦沽壓再稍作主動，AASTOCKS ・ 4 小時前
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
珠海作為大灣區的親子旅遊熱門地，萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」終於趕得及在今年國慶日前即9月29日開幕，分為滑雪區、娛雪區及服務區，特設190米雙向滑雪道、十多項娛雪項目、每小時定時飄雪等，集滑雪、娛雪於一身，能體驗沉浸式冰雪世界！
Oral-B iO Series 8 Prime Day 新低價，6 折升級 AI 護齒科技｜Amazon Prime Day優惠2025
還是停留在手動時代的刷牙習慣？是時候用科技重新定義口腔護理！Oral-B iO Series 8 以尖端科技重新定義刷牙體驗，讓你在家也能享受如同牙醫級的清潔效果, 徹底告別手動刷牙的低效與不足。
財經｜財庫局等發布指南助家族辦公室在港設立及擴展
彭博、財經事務及庫務局及投資推廣署，聯合發布《家族辦公室指南》(The Family Office Playbook)，為有意在香港設立或擴展業務的家族辦公室提供全面指引。 《指南》從香港的監管、金融市場及營運環境方面，為家族辦公室提供多個重點範疇的實用建議，並包括本地及全球領先家族辦公室的寶貴經驗。重點包括策略制定；監管環境導航；投資管理；營運效率；傳承及慈善事業。 財經事務及庫務局局長許正宇表示，《家族辦公室指南》的推出是一個重要里程碑，為有意在香港設立或擴展的家族辦公室提供全面指引。政府致力於促進家族辦公室行業的發展，以進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。 投資推廣署署長劉凱旋表示，香港作為連接東西方的戰略樞紐，一直是全球家族辦公室及資產持有人的首選之地。這裏既滙聚國際專業人才，亦對中國市場有深入了解。相信《指南》能協助各界更深入了解為何香港是家族辦公室的理想落戶之選。
澳洲警方日托中心附近逮3男 控共謀謀殺
（法新社雪梨8日電） 澳洲警方今天說，他們在雪梨一家日托中心附近破獲一起涉及所謂殺手團的組織犯罪行動。澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方昨天得知3名男子準備在雪梨西南郊區里夫斯比（Revesby）殺人後攔下兩輛汽車逮捕他們，並起出兩把槍、頭套、隨身攝影機及裝有燃油的油罐。
Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！
創戰紀：戰神降臨︳電影LOL 今期睇咩戲
創戰紀：戰神降臨︳電影LOL 今期睇咩戲電影LOL ・ 1 小時前
實測Owala水壺是智商稅嗎？Amazon必入手水壺品牌Top 5，Owala齊色齊款直送到港低至 $194.5！｜Prime Day優惠2025
大家也有加入 Gen Z 的水壺熱潮嗎？很想入手一個 Jennie 同款 Stanley 水杯，但又被 Rosé 喜愛的 Owala 水樽燒到，小編已率先入手並為大家實測，同時送上 Stanley 與 Owala 的比較，並集合 Gen Z 最愛的水壺款式，一起來加入「飲水熱潮」吧～
緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。
美國外交官違「戀愛禁令」遭解僱 據報中國女友與中共有聯繫｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國務院周三（8 日）發聲明指，一名外交官承認隱瞞「與一名已知與中國共產黨有聯繫的中國公民的戀愛關係」，已遭到解僱。據報指，今次是去年底拜登政府頒令全面禁止駐華公務人員及其家屬與中國公民發生戀愛或性關係以來，首名被解僱的人員。
婚後才知道他有多暖！這3星座男「越相處越懂得寵你」，一起過生活幸福爆表
很多人說婚姻是愛情的墳墓，但對某些星座男來說，結婚才是他們真正「開啟寵妻模式」的時刻。
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前