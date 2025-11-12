Adidas跑鞋好唔好着？12對性能高跑鞋對薦 (附價錢)

▲ ELLE.com.hk

跑步是許多香港人熱愛的運動，但跑街、跑室內、長跑、短跑的跑鞋都有所不同，要怎麼選擇才對？今次ELLE為了精選了12對Adidas的跑鞋，附上價錢讓你輕鬆選擇啱心水的跑鞋！

Adidas跑鞋推薦：Adizero EVO SL 跑鞋 (HK$1,199)

這款 Evo SL跑鞋是多用途的運動鞋，它的靈感源自 Adizero 跑鞋系列的創新設計，結合該系列的技術與獨特的賽車風格美學，無論是在賽道上還是日常穿著，都十分舒適。它的中底配備高反應Lightstirke Pro泡膠層，提供舒適感和緩衝效能之餘，還能讓每一步都充滿能量回饋。

Adidas跑鞋推薦：Pureboost 5 W跑鞋 (HK$799)

採用了可鹽可甜的Blackpink撞色，型格可愛之餘，更是一對可持續性的日常跑鞋，因為其部分材料來自回收物料，賦予保育環境的意義。而這對輕盈的跑鞋具備緩震技術，搭配透氣的網眼鞋面，穿起來十分舒適。

Adidas跑鞋推薦：Pureboost 5跑鞋 (HK$799)

這對跑鞋採用了Adiwear的鞋底，適合於各種不同的地形上跑步的跑手，是全方位的跑鞋；而且採用最輕的Boost緩震技術，確保每一步都舒適有力，搭配透氣的網眼鞋面，輕盈不焗促。3M的反光3間標誌，即使在夜晚跑步時都能讓人看到你，增強安全性。

Adidas跑鞋推薦：Response Super跑鞋 (HK$559)

想找一對溫柔又優雅的全方位性能跑鞋，這對不能錯過！薰衣草的淡紫色，和Pastel色調的運動服很匹配！這款鞋適合各種距離和速度，透氣的網眼鞋面確保足部在長時間運動中保持涼爽，而橡膠底則在多變路面上增強抓地力。

Adidas跑鞋推薦：Ultraboost 5跑鞋 (HK$979)

Ultraboost是Adidas一直以舒適見稱的系列，無論是進行跑道訓練還是外出雜事，都非常適合追求每步舒適的你，因為它採用了超輕的緩震技術。加上粉橙色的鞋面和幻彩的鞋底，十分夢幻，穿起來跑步都格外開心！

Adidas跑鞋推薦：Supernova Rise 2跑鞋 (HK$799)

被譽為2025年的最佳日常運動鞋，這對Supernova Rise 2跑鞋完美契合你的日常跑步需求。輕量的超泡棉技術為你帶來極致的舒適感，加上巧妙的支撐桿設計，確保從跟部到腳尖的穩定性。此外，該鞋款也獲得美國足病醫學會的認可，幫助促進足部健康，非常值得入手！

Adidas跑鞋推薦：Adizero Adios Pro 4 W ($1,699)

如果你希望入手一對輕量級距離跑鞋，這對十分適合你！輕量級距離的跑鞋一般適合在5公里到全馬 (42.195公里) 這個範圍內的運動，鞋子的重量通常在170克到250克之間，而一般的跑鞋通常在250克到350克之間，讓輕量級跑鞋更適合競賽或快速跑步，而普通跑鞋則適合日常訓練和長時間穿著。

Adidas跑鞋推薦：Adizero Adios Pro 4 W ($1,699)

這款跑鞋的碳纖維 Energyrods 2.0提供流暢的鞋底，加上雙層的 Lightstrike Pro讓跑者在每一次快速跑步中得到緩震的支持，有助長時間保持能量。而且鞋底使用了Continental™ 橡膠，在起跑時提供穩定性能，突破更快的速度。

Adidas跑鞋推薦：Adizero Boston 13跑鞋 (HK$999)

同樣是為速度訓練和比賽準備而設的輕量級跑鞋，助你在運動中展現最佳狀態。不論是力量反饋，還是抓地力和穩定性，這對波鞋都具備各項絕佳性能，讓你持續發揮，在賽道上盡情奔跑。

Adidas跑鞋推薦：Adizero EVO SL跑鞋 (HK$1.199)

靈感來自創紀錄的 Adizero 跑鞋系列，這對跑鞋讓你無論跑步還是日常穿著，都能享受極致的速度感。其獨特的賽車風格搭配輕盈的中底，不僅提供絕佳的緩震體驗，還能回饋每一步的能量，專為追求快節奏生活的你而設計。

Adidas跑鞋推薦：Adizero Takumi Sen 10 跑鞋 (HK$489)

這對跑鞋以Adizero Takumi Sen 10，當中的「10」是指此是專為10K賽事而設的比賽跑鞋。網層鞋身、雙層Lightstirke Pro緩震技術，具備該有的性能，而且價錢不到$500，加上百搭耐襯的全黑鞋身，想輕鬆跑步的新手可以選擇這對！

Adidas跑鞋推薦：Adizero Prime X 2.0 STRUNG 跑鞋 (HK$919)

這款跑鞋的特別之處在於它採用了疊層增高的設計，泡膠之間附有能量核心，有效減輕重量，為前掌及中掌注入回彈力，而且在前掌的重點擴展區加強靈活的彈性性能，提昇每一步踏地的表現，驅動下一步的步伐；織物的鞋身更貼近腳形，輕巧之外，完美切合跑者的需要。

