小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
adidas黑五優惠勁減低至19折 最平$173買到波鞋！3折買水原希子同款Gazelle、男裝T恤只需$83
雙11、Black Friday、雙12、聖誕減價……各大優惠於年尾來勢洶洶，各位要守住荷包確實不容易。在等待下一個促銷來臨之前，編輯發現原來網購平台Zalora正悄悄進行指定品牌大激減，當中Adidas更低至19折，折扣可謂空前最強！最平$173買到Rivalry低筒鞋、明星復古系列Gazelle竟然只需$203、連男女裝也低至$100內，部份產品已剩下少量碼數，大家趕快搶貨吧！
鞋款激抵低至$173！3折入手Bella Hadid同系列
今次減價最吸引的是不少鞋款都超低價出售，$200內就買到包括Rivalry Low Shoes、Forum low cl shoes、Forum Low Shoes等，各入手一對用來襯衫也不心痛。另外，復古感滿分的Gazelle備受一眾明星及KOL的喜愛，主打Y2K的仿舊元素，經Bella Hadid、Hailey Bieber、水原希子、Harry Styles等名人帶貨後更成為了近年翻紅潮鞋的黑馬。這次特價竟然低至3折，$203就有交易，現在入手剛好趕上秋冬大褸或西裝的復古造型。
Rivalry Low Shoes
19折價：$172.86｜
原價：$889
Forum low cl shoes
2折價：$191.77｜
原價：$949
Forum Low Shoes
21折價：$195.27｜
原價：$949
Gazelle Shoes
3折價：$203.32｜
原價：$679
Stan Smith Shoes
3折價：$315.66｜
原價：$1009
Rivalry Low Lux Shoes
35折價：$321.65｜
原價：$919
服裝低至24折 男裝T恤$83 買3件額外35折！
除了波鞋外，男女裝這次也有不少優惠，例如Legging、衛衣、運動T恤、連身裙等，大部份產品都是百多元。特別推薦男裝T恤、Jennie同款女裝Logo背心以及經典三間Legging。這次不只品牌優惠，部份產品更加碼享有Zalora官方的買三件額外35折或5折優惠，折上折令人無法抗拒，不少熱門商品已剩下少量尺碼，趕快搶一波吧！
3-Stripes Mini Dress
35折價：$160.65｜
原價：$459
Future Icons 3-Stripes Leggings
24折價：$82.95｜
原價：$339
Doodle Graphic T-Shirt
35折價：$83.65｜
原價：$239
Metal Badge Lightweight Baseball Cap
35折價：$149｜
原價：$52.15
Future Icons 3-Stripes Biker Shorts
25折價：$88.52｜
原價：$349
