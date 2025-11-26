adidas黑五優惠勁減低至19折 最平$173買到波鞋！3折買水原希子同款Gazelle、男裝T恤只需$83

與世界各國相比，日本的便利商店無論是店內所販售的商品、還是所提供的服務，品質之高都很受到肯定。除了可以買到生活用品或食品以外，現在還設有ATM、並提供領取宅配商品等，各種便利服務基本上都是24小時全年無休，對忙碌現代人而言可說是救世主般的存在。 而在日本便利商店的收銀機台旁，還有販售許多吸引人目光的美食，從可樂餅、熱狗等熱輕食，到甜甜圈等甜點類型，種類選擇琳瑯滿目。而即使是同樣的菜色，不同的便利商店公司還會推出獨自開發的新商品，讓人總是忍不住想要每家都吃吃看、比比看。 那麼這些對日本人來說已經十分熟悉，又不可或缺的熱輕食，在外國人心中又有甚麼樣的想法呢？這次我們以住在日本的外國朋友為對象，請他們協助針對「便利商店中最喜歡跟討厭的熱輕食」來進行問卷調查，究竟會有哪些令人意想不到的回答呢？

LIVE JAPAN ・ 18 小時前