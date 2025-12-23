焦點

葉劉淑儀回顧政途起伏　親解退選潮失態一幕直認心慌

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Adidas中式唐裝外套被搶瘋了，惠英紅、BABYMONSTER Rora都穿的外套魅力何在？

Adidas 中式唐裝外套被搶瘋了！中式學院風設計極具街頭潮流感，時尚滿分而絕不老氣，農曆新年以外也能配襯日常潮流造型。最近這款人氣外套就連韓國人氣女團BABYMONSTER Rora也穿，惠英紅也加持了馬年特別版外套。此外套的中式設計裡面又藏著可愛的少女氣息，難怪人氣熱度超級高！

Adidas 近期低調地推出了中式外套，未有大肆宣傳之下，依然引起潮人搶購！大家在專門店看到時，或者覺得「好像有點太 man 了」，但歐陽娜娜完美示範 Adidas 中式外套配蛋糕裙，仙氣滿滿又帥又甜。而韓國女團 BABYMONSTER 成員 Rora 則搭配黑色迷你蕾絲裙，同樣散發甜美少女感，真的讓人很想趕快入手！

adidas Chinese New Year Jacket

外套以復古麂皮絨面材質打造，配以唐裝立領、盤扣細節，配上 adidas 的經典運動外套設計，潮流感十足而沒想像中般難駕馭！簡單配上短裙、闊褲、彎刀褲也能穿出街頭潮流感，可甜可鹽超級易襯。

除了唐裝立領款式外，亦有推出燈芯絨墊棉、牛仔布款式，看來就是新年必備的時尚潮物，更可配襯甜蜜的情人節情侶風造型，趁還有貨快點入手吧～

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

價錢：$1,860

按此購買

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

價錢：$1,440

按此購買

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

新年夾棉外套

價錢：$1,899

按此購買

新年夾棉外套

價錢：$1,899

按此購買

