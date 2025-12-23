葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
Adidas中式唐裝外套被搶瘋了，惠英紅、BABYMONSTER Rora都穿的外套魅力何在？
Adidas 中式唐裝外套被搶瘋了！中式學院風設計極具街頭潮流感，時尚滿分而絕不老氣，農曆新年以外也能配襯日常潮流造型。最近這款人氣外套就連韓國人氣女團BABYMONSTER Rora也穿，惠英紅也加持了馬年特別版外套。此外套的中式設計裡面又藏著可愛的少女氣息，難怪人氣熱度超級高！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Adidas 近期低調地推出了中式外套，未有大肆宣傳之下，依然引起潮人搶購！大家在專門店看到時，或者覺得「好像有點太 man 了」，但歐陽娜娜完美示範 Adidas 中式外套配蛋糕裙，仙氣滿滿又帥又甜。而韓國女團 BABYMONSTER 成員 Rora 則搭配黑色迷你蕾絲裙，同樣散發甜美少女感，真的讓人很想趕快入手！
外套以復古麂皮絨面材質打造，配以唐裝立領、盤扣細節，配上 adidas 的經典運動外套設計，潮流感十足而沒想像中般難駕馭！簡單配上短裙、闊褲、彎刀褲也能穿出街頭潮流感，可甜可鹽超級易襯。
除了唐裝立領款式外，亦有推出燈芯絨墊棉、牛仔布款式，看來就是新年必備的時尚潮物，更可配襯甜蜜的情人節情侶風造型，趁還有貨快點入手吧～
adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket
價錢：$1,860
adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket
價錢：$1,440
新年夾棉外套
價錢：$1,899
新年夾棉外套
價錢：$1,899
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？
其他人也在看
告別烏龜頸與小腹婆！5 個「隱形體態矯正」微習慣，站著坐著都在變美
矯正體態好習慣： 滑手機時拒絕「低頭族」，手機拿高平視這或許是最難改、但影響最大的習慣。每當低頭 60 度，頸椎就承受約 27 公斤的壓力。怎麼做：手機拿高：將拿手機的手肘架在另一隻手的手背上，或是用桌子支撐手肘，讓手機螢幕與視線「平行」。眼睛往下看，脖子不要彎：...styletc ・ 18 小時前
【萬寧】今日出位價（只限21/12）
萬寧今日出位價Return回本防脫育髮洗髮露/護髮乳低至$145/件；育髮洗髮露/護髮乳呵護頭皮尤如面部肌膚，每天內外淨化、激活、滋養、延續生生不息，預防及改善頭髮變薄、掉髮、稀疏、乾旱！YAHOO著數 ・ 1 天前
2026十二星座「命定開運色」公開！唐綺陽點名：風象穿藍灰、土象靠大地色，穿上就好運
早前為大家盤點了2026馬年十二生肖的「皮夾開運色」，而唐綺陽老師近日在《女人我最大》節目上，公開十二星座的開運色，既然幸運色已經揭曉，當然要趁早把「命定色」穿上身～無論是衣服、包包、配件還是妝容細節女人我最大 ・ 17 小時前
【譚仔】麻辣口水雞 / 香蔥豉油雞配清湯米線 快閃價 $38（12/22起）
而家到譚仔嗌麻辣口水雞 / 香蔥豉油雞配清湯米線，快閃優惠價只係 $38，想食惹味又刺激嘅麻辣口水雞或蔥香濃郁嘅香蔥豉油雞都得，想食得豐富啲，仲可以加配一人小食同飲品！YAHOO著數 ・ 18 小時前
Uniqlo熱賣排行榜大公開！男女裝第1名都是Threads熱賣款heattech、嬰幼兒服飾減至$59入手
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如最新有JW Anderson聯名系列、UNIQLO:C秋冬系列，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 1 天前
2025 MMA 紅毯盛世美顏！Jennie、張員瑛、Karina、Winter 展現「AI等級神顏」美到逼死人
2025 MMA 紅毯四美：Jennie黑白交織的「天鵝湖」優雅Jennie 以一襲黑白對比強烈的結構性禮服驚艷全場。禮服亮點：上身為純白簡約剪裁，肩膀點綴著璀璨的鑽飾展現俐落的高級感；下身則是蓬鬆的黑色巨型紗裙，充滿戲劇性與時尚張力，只能說Jennie的臉就是時尚權威，Georges Hob...styletc ・ 16 小時前
崔碧珈做健身換Gym Room 刻意避開「大隻Rocky」
【on.cc東網專訊】性感女神崔碧珈早前與「大隻Rocky」鄭健樂的緋聞炒得火熱，後來崔碧珈接受訪問時澄清兩人只是好朋友關係，因去Rocky的健身室做Gym而認識。被派「好人卡」的Rocky亦公開澄清與崔碧珈只是朋友，且兩人「絕未有過任何親密和親暱行為」，才為這東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量
【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
俄將領薩爾瓦羅夫死於莫斯科汽車爆炸
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯首都莫斯科南部今天發生一起汽車爆炸案，一名俄羅斯將領因座車底部的爆裂物爆炸而身亡。今年4月，俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車爆炸身亡。法新社 ・ 13 小時前
英女王都愛的「絎縫外套」保暖又時尚 比羽絨外套更適合香港穿！同場推薦低至7折最佳保暖神衣
香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 47 分鐘前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」
居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。  am730 ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 15 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
李嘉誠正在重塑其商業帝國 在時代變遷中推動代際轉型
今年，李嘉誠及其家族把勢將徹底改變其商業帝國的一系列交易提上了議程。Bloomberg ・ 17 小時前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 1 小時前