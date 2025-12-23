Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Adidas中式唐裝外套被搶瘋了，惠英紅、BABYMONSTER Rora都穿的外套魅力何在？

Adidas 中式唐裝外套被搶瘋了！中式學院風設計極具街頭潮流感，時尚滿分而絕不老氣，農曆新年以外也能配襯日常潮流造型。最近這款人氣外套就連韓國人氣女團BABYMONSTER Rora也穿，惠英紅也加持了馬年特別版外套。此外套的中式設計裡面又藏著可愛的少女氣息，難怪人氣熱度超級高！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Adidas圖片

陳昊宇小紅書

廣告 廣告

Adidas 近期低調地推出了中式外套，未有大肆宣傳之下，依然引起潮人搶購！大家在專門店看到時，或者覺得「好像有點太 man 了」，但歐陽娜娜完美示範 Adidas 中式外套配蛋糕裙，仙氣滿滿又帥又甜。而韓國女團 BABYMONSTER 成員 Rora 則搭配黑色迷你蕾絲裙，同樣散發甜美少女感，真的讓人很想趕快入手！

adidas Chinese New Year Jacket

adidas Chinese New Year Jacket

外套以復古麂皮絨面材質打造，配以唐裝立領、盤扣細節，配上 adidas 的經典運動外套設計，潮流感十足而沒想像中般難駕馭！簡單配上短裙、闊褲、彎刀褲也能穿出街頭潮流感，可甜可鹽超級易襯。

除了唐裝立領款式外，亦有推出燈芯絨墊棉、牛仔布款式，看來就是新年必備的時尚潮物，更可配襯甜蜜的情人節情侶風造型，趁還有貨快點入手吧～

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

價錢：$1,860

按此購買

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

價錢：$1,440

按此購買

adidas CTT Chinese Track Top 3.1 Gender Neutral Jacket

新年夾棉外套

價錢：$1,899

按此購買

新年夾棉外套

新年夾棉外套

價錢：$1,899

按此購買

新年夾棉外套

MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學

CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？

CDG x G-DRAGON聯名震撼來襲！衛衣、Cap帽、外套必搶單品預覽，潮人鎖定12.24平安夜搶購