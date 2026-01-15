焦點

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排

adidas限時低至25折！六大網購平台入手香港少見款式＋免運費攻略 黑色短裙只需$124、粉紅色跆拳道運動鞋半價入手

Yahoo購物整合入手adidas的網購平台，再分享邊個網站最抵買、最優惠！即睇內文：

adidas限時低至25折！六大網購平台入手香港少見款式＋免運費攻略 黑色短裙只需$124、粉紅色跆拳道運動鞋半價入手
adidas限時低至25折！六大網購平台入手香港少見款式＋免運費攻略 黑色短裙只需$124、粉紅色跆拳道運動鞋半價入手

adidas每逢減價，都能夠吸引一大批用家搶購一空，除了透過adidas官網減價活動平價入手adidas，平時想平買adidas波鞋、運動衫，甚至買到官網都沒有的特別款式，原來都有攻略！繼之前向大家介紹哪個網購平台可以入手Ami ParisESSENTIALNew Balance後，今次Yahoo購物專員為大家整合adidas網購攻略，adidas官網有一個長期減價區，此外各大網購平台都有不少adidas減價優惠，究竟哪一間最抵買？就等Yahoo購物專員為大家格價，再分享每個平台的免運費方法，讓大家可以用最抵價錢入手adidas！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

六大網購平台入手攻略！adidas優惠低至25折

adidas近年有不少熱賣items成為大家的搶購目標，如由Blackpink Jennie帶紅的Samba OG運動鞋，SuperStar、Stan Smith、Ultraboost更是一直熱賣鞋款。Yahoo購物專員整合六個可以用優惠價買到adidas產品的平台，今期adidas服飾最抵買的平台是ASOS，低至25折，很多產品不是香港常見款，唔怕同人撞衫撞鞋！

👉🏻 adidas官網：減價區低至3折，鞋類、服裝、帽、襪、袋都有平。

運費：香港官方網上商店全店免運費

SHOP NOW

👉🏻 Zalora：adidas限時優惠低至25折，服飾、鞋類、帽、襪都有平。

運費：滿$399可免運費，$399以下訂單需付$40運費

SHOP NOW

👉🏻 Farfetch：adidas限時優惠低至4折，服飾、鞋類都有平。

運費：滿$3,000可免運費，$2,000至$2,999需付$50運費，$2,000內則要$150運費

SHOP NOW

👉🏻 ASOS：adidas限時優惠低至25折，服飾、鞋類、襪都有平。

運費：滿$520可免運費，$520以下訂單需付約$90運費

SHOP NOW

👉🏻 The Outnet：adidas限時優惠低至3折，服飾、鞋類都有平。

運費：滿$4,000即可免運費，$4,000以下訂單則要付$200運費

SHOP NOW

👉🏻 Mytheresa：adidas限時優惠低至5折，服飾、鞋類都有平。

運費：滿$4,000即可免運費，$4,000以下訂單則要付$200運費

SHOP NOW

adidas運動服飾最抵買平台：ASOS

Yahoo購物專員格價後，adidas運動服飾最抵買的是ASOS，而ASOS的adidas產品都是香港少見款式，部分更是ASOS獨家發售。今期最抵買的adidas服飾，一定是adidas Originals芭蕾舞黑色短裙低至25折，由原價$500大減至$124，全黑adidas logo設計非常低調，平時著出街或者返工著都可以，值得入手！而adidas Originals一字膊衫都值得入手，平時極少見的設計，而且有4折優惠，$222就可以入手！ASOS還有多款adidas香港官網現時未有發售的鞋款，如adidas Originals粉紅色跆拳道運動鞋，綁帶設計就像芭蕾舞鞋，配上粉紅與白配色，整體感覺極有少女感，重點是價錢只需$472，半價就可以入手！ASOS還有不少adidas產品，款式多又特別，不怕同人撞衫！

adidas Originals ballet mini skirt in black

25折特價：$124｜原價：$500

SHOP NOW

adidas Originals ballet mini skirt in black
adidas Originals ballet mini skirt in black

adidas Originals Wabash jeans in grey

3折特價：$283｜原價：$944

SHOP NOW

adidas Originals Wabash jeans in grey
adidas Originals Wabash jeans in grey

adidas Originals Basketball funnel neck jacket in black

36折特價：$389｜原價：$1,111

SHOP NOW

adidas Originals Basketball funnel neck jacket in black
adidas Originals Basketball funnel neck jacket in black

adidas Originals ribbed 00's bandeau top in black

4折特價：$222｜原價：$556

SHOP NOW

adidas Originals ribbed 00's bandeau top in black
adidas Originals ribbed 00's bandeau top in black

adidas Originals Firebird track top in grey

8折特價：$621｜原價：$778

SHOP NOW

adidas Originals Firebird track top in grey
adidas Originals Firebird track top in grey

adidas Originals oversized knitted polo in grey

85折特價：$756｜原價：$888

SHOP NOW

adidas Originals oversized knitted polo in grey
adidas Originals oversized knitted polo in grey

adidas Originals Taekwondo Mei Ballet trainers in light pink and white

5折特價：$472｜原價：$944

SHOP NOW

adidas Originals Taekwondo Mei Ballet trainers in light pink and white
adidas Originals Taekwondo Mei Ballet trainers in light pink and white

adidas Originals Samba OG in white and red

71折特價：$739｜原價：$1,056

SHOP NOW

adidas Originals Samba OG in white and red
adidas Originals Samba OG in white and red

adidas Originals Samba OG trainers in burgundy and beige

8折特價：$843｜原價：$1,056

SHOP NOW

adidas Originals Samba OG trainers in burgundy and beige
adidas Originals Samba OG trainers in burgundy and beige

