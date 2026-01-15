渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
adidas限時低至25折！六大網購平台入手香港少見款式＋免運費攻略 黑色短裙只需$124、粉紅色跆拳道運動鞋半價入手
Yahoo購物整合入手adidas的網購平台，再分享邊個網站最抵買、最優惠！即睇內文：
adidas每逢減價，都能夠吸引一大批用家搶購一空，除了透過adidas官網減價活動平價入手adidas，平時想平買adidas波鞋、運動衫，甚至買到官網都沒有的特別款式，原來都有攻略！繼之前向大家介紹哪個網購平台可以入手Ami Paris、ESSENTIAL、New Balance後，今次Yahoo購物專員為大家整合adidas網購攻略，adidas官網有一個長期減價區，此外各大網購平台都有不少adidas減價優惠，究竟哪一間最抵買？就等Yahoo購物專員為大家格價，再分享每個平台的免運費方法，讓大家可以用最抵價錢入手adidas！
六大網購平台入手攻略！adidas優惠低至25折
adidas近年有不少熱賣items成為大家的搶購目標，如由Blackpink Jennie帶紅的Samba OG運動鞋，SuperStar、Stan Smith、Ultraboost更是一直熱賣鞋款。Yahoo購物專員整合六個可以用優惠價買到adidas產品的平台，今期adidas服飾最抵買的平台是ASOS，低至25折，很多產品不是香港常見款，唔怕同人撞衫撞鞋！
👉🏻 adidas官網：減價區低至3折，鞋類、服裝、帽、襪、袋都有平。
運費：香港官方網上商店全店免運費
👉🏻 Zalora：adidas限時優惠低至25折，服飾、鞋類、帽、襪都有平。
運費：滿$399可免運費，$399以下訂單需付$40運費
👉🏻 Farfetch：adidas限時優惠低至4折，服飾、鞋類都有平。
運費：滿$3,000可免運費，$2,000至$2,999需付$50運費，$2,000內則要$150運費
👉🏻 ASOS：adidas限時優惠低至25折，服飾、鞋類、襪都有平。
運費：滿$520可免運費，$520以下訂單需付約$90運費
👉🏻 The Outnet：adidas限時優惠低至3折，服飾、鞋類都有平。
運費：滿$4,000即可免運費，$4,000以下訂單則要付$200運費
👉🏻 Mytheresa：adidas限時優惠低至5折，服飾、鞋類都有平。
運費：滿$4,000即可免運費，$4,000以下訂單則要付$200運費
adidas運動服飾最抵買平台：ASOS
Yahoo購物專員格價後，adidas運動服飾最抵買的是ASOS，而ASOS的adidas產品都是香港少見款式，部分更是ASOS獨家發售。今期最抵買的adidas服飾，一定是adidas Originals芭蕾舞黑色短裙低至25折，由原價$500大減至$124，全黑adidas logo設計非常低調，平時著出街或者返工著都可以，值得入手！而adidas Originals一字膊衫都值得入手，平時極少見的設計，而且有4折優惠，$222就可以入手！ASOS還有多款adidas香港官網現時未有發售的鞋款，如adidas Originals粉紅色跆拳道運動鞋，綁帶設計就像芭蕾舞鞋，配上粉紅與白配色，整體感覺極有少女感，重點是價錢只需$472，半價就可以入手！ASOS還有不少adidas產品，款式多又特別，不怕同人撞衫！
adidas Originals ballet mini skirt in black
25折特價：$124｜
原價：$500
adidas Originals Wabash jeans in grey
3折特價：$283｜
原價：$944
adidas Originals Basketball funnel neck jacket in black
36折特價：$389｜
原價：$1,111
adidas Originals ribbed 00's bandeau top in black
4折特價：$222｜
原價：$556
adidas Originals Firebird track top in grey
8折特價：$621｜
原價：$778
adidas Originals oversized knitted polo in grey
85折特價：$756｜
原價：$888
adidas Originals Taekwondo Mei Ballet trainers in light pink and white
5折特價：$472｜
原價：$944
adidas Originals Samba OG in white and red
71折特價：$739｜
原價：$1,056
adidas Originals Samba OG trainers in burgundy and beige
8折特價：$843｜
原價：$1,056
