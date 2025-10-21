Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Adidas官網波鞋減價快閃3日 最平27折起！大熱GAZELLE低至$216／長青全白Stan Smith最平$288

未到雙11，各大品牌已經陸續推出早鳥優惠，搶先吸引大家消費！而Adidas官網率先加入減價戰團，由即日起至10月24日，減價鞋款低至6折優惠，更加碼推出指定減價款買滿兩對或以上再有額外5折，而且只要成為Adiclub會員，買滿$1,200再有9折，折上折後最平27折起入手，優惠力度跟購物季的時候差不多，絕對值得提早掃貨。提提大家，現在去Adidas官網即可免費登記成為adiClub會員，記得先登記再俾錢！想知今次Adidas官網優惠有邊幾款抵買波鞋？即看以下Yahoo購物專員的推介喇！

立即查看Adidas官網優惠頁

Adidas官網波鞋減價快閃3日最平27折起

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

Adidas官網激減低至27折！超過700款波鞋選擇

今次Adidas官網折扣力度非常強勁，指定減價波鞋折上折後最平27折起即可入手，而且更超過700款波鞋、跑鞋等選擇，連大熱款GAZELLE、長青款ULTRABOOST、百搭小白鞋STAN SMITH等都有，絕對是誠意滿滿。經過Yahoo購物專員掃視一輪後，私心推薦明星大愛的GAZELLE，當中男裝灰粉色由原價$799減至$479，滿兩對額外5折及adiclub額外9折後，低至$216，足足平近$580，Yahoo購物專員都心心眼想入手！GAZELLE系列不論男女都非常易襯，牛仔褲加Tee已經一拍即合，簡直是懶人救星。另外萬年百搭小白鞋STAN SMITH一樣抵買，平時多數布料款先有平，今次連皮革款都多色多碼，非常難得。推薦必入全白配米黃色logo款，折上折後低至$288，相等於36折入手，買多兩個色替換都不心疼！除了GAZELLE、STAN SMITH外，ULTRABOOST、STADT、PUREBOOST等系列都有平，要買到心水款完全無難度。Adidas官網每次一推出波鞋優惠都會好快掃清，大家有心頭好記得快手落單。

GAZELLE

折上折後價：$216｜ 6折特價：$479 ｜ 原價：$799

SHOP NOW

GAZELLE

STAN SMITH

折上折後價：$288｜ 8折特價：$639 ｜ 原價：$799

SHOP NOW

STAN SMITH

Ultraboost 20 跑鞋

折上折後價：$504｜ 8折特價：$1,119 ｜ 原價：$1,399

SHOP NOW

Ultraboost 20 跑鞋

R71

折上折後價：$204｜ 65折特價：$454 ｜ 原價：$699

SHOP NOW

R71

Stadt 運動鞋

折上折後價：$220｜ 7折特價：$489 ｜ 原價：$699

SHOP NOW

Stadt 運動鞋

Pureboost 22 鞋

折上折後價：$303｜ 75折特價：$674 ｜ 原價：$899

SHOP NOW

Pureboost 22 鞋

Superstar II 運動鞋

折上折後價：$270｜ 7折特價：$601 ｜ 原價：$859

SHOP NOW

Superstar II 運動鞋

Barreda 運動鞋

折上折後價：$189｜ 7折特價：$419 ｜ 原價：$599

SHOP NOW

Barreda 運動鞋

Adizero Aruku 運動鞋

折上折後價：$315｜ 7折特價：$699 ｜ 原價：$999

SHOP NOW

Adizero Aruku 運動鞋

R71

折上折後價：$204｜ 65折特價：$454 ｜ 原價：$699

SHOP NOW

R71

