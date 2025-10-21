楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
Adidas官網波鞋減價快閃3日 最平27折起！大熱GAZELLE低至$216／長青全白Stan Smith最平$288
Adidas官網即日起至10月24日推出指定減價波鞋折上折後低至27折優惠，超過700款波鞋選擇，即看內文：
未到雙11，各大品牌已經陸續推出早鳥優惠，搶先吸引大家消費！而Adidas官網率先加入減價戰團，由即日起至10月24日，減價鞋款低至6折優惠，更加碼推出指定減價款買滿兩對或以上再有額外5折，而且只要成為Adiclub會員，買滿$1,200再有9折，折上折後最平27折起入手，優惠力度跟購物季的時候差不多，絕對值得提早掃貨。提提大家，現在去Adidas官網即可免費登記成為adiClub會員，記得先登記再俾錢！想知今次Adidas官網優惠有邊幾款抵買波鞋？即看以下Yahoo購物專員的推介喇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Adidas官網激減低至27折！超過700款波鞋選擇
今次Adidas官網折扣力度非常強勁，指定減價波鞋折上折後最平27折起即可入手，而且更超過700款波鞋、跑鞋等選擇，連大熱款GAZELLE、長青款ULTRABOOST、百搭小白鞋STAN SMITH等都有，絕對是誠意滿滿。經過Yahoo購物專員掃視一輪後，私心推薦明星大愛的GAZELLE，當中男裝灰粉色由原價$799減至$479，滿兩對額外5折及adiclub額外9折後，低至$216，足足平近$580，Yahoo購物專員都心心眼想入手！GAZELLE系列不論男女都非常易襯，牛仔褲加Tee已經一拍即合，簡直是懶人救星。另外萬年百搭小白鞋STAN SMITH一樣抵買，平時多數布料款先有平，今次連皮革款都多色多碼，非常難得。推薦必入全白配米黃色logo款，折上折後低至$288，相等於36折入手，買多兩個色替換都不心疼！除了GAZELLE、STAN SMITH外，ULTRABOOST、STADT、PUREBOOST等系列都有平，要買到心水款完全無難度。Adidas官網每次一推出波鞋優惠都會好快掃清，大家有心頭好記得快手落單。
GAZELLE
折上折後價：$216｜
6折特價：$479｜ 原價：$799
STAN SMITH
折上折後價：$288｜
8折特價：$639｜ 原價：$799
Ultraboost 20 跑鞋
折上折後價：$504｜
8折特價：$1,119｜ 原價：$1,399
R71
折上折後價：$204｜
65折特價：$454｜ 原價：$699
Stadt 運動鞋
折上折後價：$220｜
7折特價：$489｜ 原價：$699
Pureboost 22 鞋
折上折後價：$303｜
75折特價：$674｜ 原價：$899
Superstar II 運動鞋
折上折後價：$270｜
7折特價：$601｜ 原價：$859
Barreda 運動鞋
折上折後價：$189｜
7折特價：$419｜ 原價：$599
Adizero Aruku 運動鞋
折上折後價：$315｜
7折特價：$699｜ 原價：$999
R71
折上折後價：$204｜
65折特價：$454｜ 原價：$699
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
其他人也在看
Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起
近年盛行工裝穿搭，低腰褲、短版Tee、工褲等單品都經常在IG網紅身上出現，不少潮牌如Dickies、Stussy、Vans等都再次炒熱。準備入手一系列潮流單品跟上大勢的話，今期ASOS絕對是大家尋寶好地方，Yahoo購物專員發現Dickies男女裝低至28折，淨色Logo Tee低至$142，男女裝工裝褲平了$500多，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
白宮東廂百年大改建 川普宣布打造豪華宴會廳
（法新社華盛頓20日電） 法新社報導，美國總統川普一向以不按牌理出牌著稱，被外界譽為「政治推土機」，而如今他真的動起手來，開始拆除白宮東廂部分結構，要改建豪華宴會廳。川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很高興宣布，白宮已開始興建全新大型、極為美麗的白宮宴會廳（White House Ballroom）。」法新社 ・ 16 小時前
亞馬遜(AMZN.US)將超快速送貨服務擴展至阿聯酋
亞馬遜(AMZN.US)周二表示，在阿聯酋推出一項新的超快速送貨服務Amazon Now，可以在15分鐘或更短的時間內將雜貨、化妝品、電子產品和其他家居用品送達。 公司指出，訂單可以全天候下單，並透過位於阿聯酋社區的微型配送中心或小型倉庫發貨，部分地點最快六分鐘即可收到貨物。(sw/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
Google母企Alphabet(GOOG.US)股價曾跌半成 OpenAI推出首款AI瀏覽器ChatGPT Atlas
ChatGPT開發商OpenAI正式發布旗下首款人工智能驅動的網頁瀏覽器「ChatGPT Atlas」，正式與Alphabet(GOOG.US)旗下的Google展開新一輪競爭。受消息影響，Alphabet股價周二一度下跌近5%，其後跌幅放緩，最新跌約2%。 該款名為Atlas的瀏覽器主打個人化上網體驗，可代替用戶處理任務，如訂機票、編輯文件等。每當用戶開啟一個網站時，頁面右側會出現「Ask ChatGPT」側欄，用戶可直接與頁面內容互動。例如，打開影評網站後可要求ChatGPT總結重點，或在搜尋食譜時時自動幫忙在線訂購食材。 Atlas將率先在macOS全球上線，並計劃很快拓展至Windows、iOS及Android。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
《商品》投資者先行獲利 金價單日跌逾半成 金礦股急挫
美元上漲，加上減息預期和持續的避險需求推動下，投資者周二先行獲利，金價單日一度跌超過6%，創下2013年以來最大單日跌幅，現貨金價日內最低見過4,082美元。現貨黃金最新跌229美元或5.3%至每安士4,127美元。12月期金跌216美元或5%至每安士4,143美元。 同時，金礦股股價急跌，黃金生產商Barrick Mining(B.US)、Newmont Corp(NEM.US)和Agnico Eagle Mines(AEM.US)周二各下跌超過9%。追蹤業內最大生產商的VanEck黃金礦業ETF跌至逾9%，為2020年3月以來的最差表現。 另外，貴金屬價格隨金價同樣下跌，12月期銀價格跌6.8%至每安士47.87美元。12月期銅價格跌1.3%至每磅4.97美元。1月期鉑金價格跌7%至每安士1,539美元。12月期鈀金價格跌6.6%至每安士1,436.5美元。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
據報中國考慮與日本、韓國達成三邊貨幣協議
據《南華早報》報道，中國正在探索與日本和韓國的三邊貨幣互換協議，以加深區域金融合作，並在來自美國日益增長的貿易壓力下，提升人民幣在區域貨幣體系中的角色。 報道引述消息透露，各國央行行長會談於上周在美國舉行，當時國際貨幣基金組織與世界銀行年度會議期間。中國人民銀行行長潘功勝與日本央行行長植田和男及韓國央行行長李昌鎔討論上述想法。 擬議中的多邊互換協議將在現有的雙邊協議基礎上擴展，並可能提供區域流動性支持。中國與韓國現有的互換協議，價值4,000億元人民幣(約562億美元)，將於本月到期；而中國與日本於2024年簽署的2,000億元人民幣互換協議亦正在執行中。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
女友人對新認識的男生甚為著迷，只是認識不久，對他的實際為人還未有多少了解，眼看他有時口花花、吊兒郎當的，她也有些迷糊了，既喜歡他，卻不知他是不是個渣男，要「摸底」該從何入手？！ 要分辨對方是不是一個玩世不恭、假情假意的玩家，就從這3個方面仔細看看！ 1. 話題總是越界，充滿暗示的曖昧 了解一個人是從聊天開始，由每天的日常對話，到較個人的話題，從內容、說話態度，大概便能猜到他是個性格穩重或是輕挑的男人。要是他想跟你認真發展，言談間必定會試著了解你的喜好、性格，處處尊重。 玩家卻不會如此「正路」，他們都是有目的而行，掀起的話題都離不開主動搞曖昧、調情，讓女生不自覺的投入更多心思。假如他還故意地聊著情史或性史，便得更為小心，要知道有些話題不是男女之間能輕易提及的，玩家是在趁機摸清你的過去和喜好，以便著手，別傻傻的當上他們的獵物呀！ 2. 眼神打量、身體接觸多的是 曖昧初期，是最好的時機看看對方的為人，從對方的小行為便能看清到底他是一位有邊界感的正人君子，還是想拿著數的小人。相處初段，他是否會靜觀你的動靜，禮貌相待，說的不只是言語間，還包括眼神和身體接觸。 玩家的慣性套路，就是會伺機狩獵，無論ETNet ・ 16 小時前
荷蘭接管安世半導體引連鎖反應 歐洲汽車業備戰臨近的生產擾動
【彭博】--Bloomberg ・ 2 小時前
澳門JW萬豪酒店自助餐快閃$111優惠！品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，10月21日下午三點在KKday推出快閃自助午餐$111/位優惠，可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供第2位+$11優惠，人均低至$355.5，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！Yahoo Food ・ 12 小時前
黃金和白銀創多年來最大單日跌幅 諸多因素拖累走勢
【彭博】-- 在連續數周的上漲推動貴金屬價格連創新高之後，周二市場遭遇廣泛拋售，黃金創下12年來最大單日跌幅，白銀則錄得自2021年2月以來的最大跌幅。現貨黃金一度下跌6.92美元。原文標題Gold and Silver Post Steepest Drops in Years as Rally Cools\--聯合報導 Sybilla Gross.Bloomberg ・ 3 小時前
OpenAI 推出全新 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas
OpenAI 在與 Google 的競爭中，最新推出了一款人工智能驅動的網頁瀏覽器，名為 ChatGPT At […]TechRitual ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
股價剩疫情高峰一半 Nike執行長：要贏回貨架空間
全球最大運動品牌 Nike(NKE-US) 正在尋求復甦。據《CNBC》周二 (21 日) 報導，執行長 Elliott Hill 上任近一年，在獨家專訪中說明復甦策略：回歸運動本質、強化創新，並修復與批發商關係。鉅亨網 ・ 4 小時前
寧德時代巧克力換電站突破700座 全力衝刺全年千站目標
據寧德時代(03750.HK)(300750.SZ)旗下時代電服微信公眾號表示，隨著濟南高新漢峪金谷站巧克力換電站落成，寧德時代全國巧克力換電站突破700座。 截至目前，巧克力換電已佈局全國39座城市，今季全力衝刺2025年千站目標。 此外，巧克力換電計劃明年在全國超過120個城市建成2,500座以上換電站。(ta/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
【Yahoo Style 玄來愛情】單身尋求突破必有方法｜有想法才會驅使行動｜抱有主觀願望必鑽牛角尖
長期單身是否只因緣份？極有可能自己鑽進了盲點而一直不自知。玄來愛情 ・ 15 小時前
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
各位香水迷們注意了！如果你總是有「選擇困難症」，想嘗試多種香味卻又擔心買正裝用不完，那麼 Balenciaga 這次推出的新品絕對會讓你心動！很懂得玩叛逆趣味形象品的巴黎世家（Balenciaga），推出了特別版的「Discovery Box」香水套裝，將 10 支 2ml 迷你香水濃縮於一個超有型的煙盒造型小巧禮盒中！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
和別人坦誠相見泡澡我不行！外國人無法理解的日本泡湯文化4大現象
「風呂」是浴缸的日文漢字，但因為日本人可以說是全世界最愛泡澡的民族，幾乎每家每戶浴室都一定會有浴缸，還有錢湯、三溫暖、溫泉、岩盤浴等其它類型風呂，從此衍生出的「風呂文化」更是日本特有，體驗這風呂文化更是外國觀光客前來日本的必訪樂趣。 但這次LIVE JAPAN訪問了居住在日本的外國人對於日本泡澡文化的感想，沒想到有相當多外國人都在泡澡這件事上感受到了相當大的文化衝擊，說不定大家到日本泡溫泉時也曾經有過一樣的感想！？ ※本文為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 16 小時前
雙11優惠2025丨百佳推雙11優惠 $11/$111/賞$110優惠券/92折/網購優惠
百佳超級市場推出雙11限定優惠！每年雙11，各大超市都紛紛帶來吸引折扣，百佳也緊貼潮流。今年由11月8日至11月14日，百佳每日都會有專屬優惠，包括11月8日當天購買任何產品即可獲得$100優惠券，或消費滿$800可享92折等。雖然距離雙11還有幾星期，但百佳的搶先優惠已經開跑，大家切勿錯過本週開始的精彩折扣！Yahoo Food ・ 1 天前