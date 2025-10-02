Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最後5日！adidas官網跑鞋激減半價起 運動員至愛Adizero最平$480／平價首選Ultrarun不用$420

為了慶祝十一國慶節，Adidas官網由即日起至10月8日推出指定減價產品買2送1優惠，而且Adiclub會員買滿$1,200更加碼再有額外9折，折後最平相等於半價入手，非常划算！今次Adidas官網優惠有超過1,000款運動衫、波鞋、運動褲等選擇，當中單計波鞋類都有近430款，慢慢望一定買到筍貨。為了幫大家節省時間，Yahoo購物專員整理了至抵買的幾款Adidas跑鞋，各位跑者記得趁平入手！最後提提大家，只要去Adidas官網登記即可免費成為adiClub會員，到時買滿$1,200再有額外9折啊！

立即查看Adidas官網優惠頁

Adidas官網跑鞋激減半價起

超過60款Adidas跑鞋選擇 最平半價入手！

今次Adidas官網優惠跟以往玩法有少許不同，大家只要在三大減價專區「$300以下」、「$300-$500」及「$500以上」選擇3件減價產品後，最低價錢的1件產品即可免費，所以大家選擇3款在同一價錢專區的跑鞋就會是最划算！

按此查看「$500以上」專區 按此查看「$300-$500」專區 按此查看「$300以下」專區

經過Yahoo購物專員掃視一輪減價跑鞋後，發現Ultrarun系列及Adizero系列非常值得入手。當中的Adizero系列更是運動員至愛跑鞋之一，款式專為比賽及高強度訓練而設計，鞋身夠輕且採用高回彈中底，可以減少重量同時又有充足緩震。推薦可以考慮原價$799的黑白配色Adizero SL，輕量設計配合穩定結構，適合日常跑步訓練穿著，現在Adidas官網折上折後低至$479就買到，足足慳$320。

另一款值得入手是Adidas長青的Ultrarun跑鞋，該系列傾向於日常訓練及長時間穿著，設計注重耐用性及舒適性，鞋面使用透氣網布材料，透氣度十足。而中底則採用Cloudfoam，踩上去柔軟有彈性之餘，更可以有效吸收衝擊，上腳非常舒適！當中Yahoo購物專員認為至抵買是Ultrarun 5跑鞋，原價$699減至最平$419，買來日常跑步一流！大家想入手的話絕對要手刀落單，Yahoo購物專員望過Adidas官網，不少熱賣跑鞋都已經陸續斷碼，各位有心水記得要快手喇！

ADIZERO SL

折上折後最平：$479｜ 原價：$799

SHOP NOW

ADIZERO SL

Ultrarun 5 W 跑步鞋

折上折後最平：$419｜ 原價：$699

SHOP NOW

Ultrarun 5 W 跑步鞋

Duramo RC2 跑步鞋

折上折後最平：$335｜ 原價：$599

SHOP NOW

Duramo RC2 跑步鞋

Response 運動鞋

折上折後最平：$335｜ 原價：$599

SHOP NOW

Response 運動鞋

Duramo RC2 跑步鞋

折上折後最平：$335｜ 原價：$599

SHOP NOW

Duramo RC2 跑步鞋

4DFWD 4 W

折上折後最平：$1,019｜ 原價：$1,699

SHOP NOW

4DFWD 4 W

ADIDAS SWITCH FWD W

折上折後最平：$539｜ 原價：$899

SHOP NOW

ADIDAS SWITCH FWD W

