adidas寵物系列帶來秋季新品！愛寵也要穿上潮流「三間紋」，想跟「主子」穿同款了

眼見寵物用品的市場越來越大，adidas寵物系列也在這個秋季再次擴展，單品包括風衣、背心、運動服，以及寵物T-Shirt、皮革頸圈與寵物Tote bag等等，其設計靈感來自經典街頭服飾。如果你也想自己的愛寵成為「三間紋家族」，這次的系列絕對不能錯過！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

是次adidas的寵物秋季系列再度呼應品牌Originals的經典美學，注入標誌性「三間紋」與「三葉草」作點綴，而設計也以人類穿著的adidas服飾為靈感，當中最為經典的當然便是各種不同配色的「Stripe Tee」。

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

adidas寵物系列目前僅在中國地區限定發售，其售價為人民幣$199（約港幣$218）至$899（約港幣$983）不等。各位「奴才」，是不是心動想為「主子」入手潮服？

Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計

SKIMS「陰毛底褲」挑戰尺度，摸不著頭腦的「獵奇設計」卻賣斷市？

MUJI化妝水分類大全一圖學識！6大系列各有功效，分清成分用法找適合Toner