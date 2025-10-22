不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
adidas寵物系列帶來秋季新品！愛寵也要穿上潮流「三間紋」，想跟「主子」穿同款了
眼見寵物用品的市場越來越大，adidas寵物系列也在這個秋季再次擴展，單品包括風衣、背心、運動服，以及寵物T-Shirt、皮革頸圈與寵物Tote bag等等，其設計靈感來自經典街頭服飾。如果你也想自己的愛寵成為「三間紋家族」，這次的系列絕對不能錯過！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
是次adidas的寵物秋季系列再度呼應品牌Originals的經典美學，注入標誌性「三間紋」與「三葉草」作點綴，而設計也以人類穿著的adidas服飾為靈感，當中最為經典的當然便是各種不同配色的「Stripe Tee」。
adidas寵物系列目前僅在中國地區限定發售，其售價為人民幣$199（約港幣$218）至$899（約港幣$983）不等。各位「奴才」，是不是心動想為「主子」入手潮服？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
SKIMS「陰毛底褲」挑戰尺度，摸不著頭腦的「獵奇設計」卻賣斷市？
其他人也在看
舒華「Burberry千金」造型太養眼！Bridle月牙包、騎士靴、斗篷風衣，3件同款單品輕鬆Get
舒華的Burberry穿搭太燒了！整個造型散發著一股精緻的千金氣息，每一件單品都魅力十足，絕對是今年秋冬必關注的時尚焦點，讓人忍不住想全部收藏！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差Yahoo OMG Videos ・ 9 小時前
日本好奇妙，居然沒有早餐店!日本人早餐吃什麼?(西式早餐篇)
應該有很多人來日本旅遊時發現日本沒有像台灣的美而美或豆漿店之類的早餐店，那麼日本人早餐都吃什麽呢?這次我們潛入東京一般家庭的厨房，詳細介紹大家日本人早餐都吃些什麽。LIVE JAPAN ・ 14 小時前
HUMAN MADE「買書送袋」？用一本品牌檔案書，隨機送牛仔Tote Bag，像盲盒一樣的儀式感
這次是HUMAN MADE用一本檔案書，解鎖隨機牛仔單肩Tote Bag。3款版型、隨機派發，像盲盒一樣有儀式感；三款經典設計包括：心型／猿臉／北極熊，收藏與話題一次到位。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
AMI Paris可以講是近年潮人界的象徵，就算話每人手持至少一件，都絕不誇張。加上不少人氣明星如朴寶劍、Mirror的Anson Lo、木村光希、鄭在玹、許光漢等都多次穿著其服飾現身，令品牌人氣一直有增無減。趁著雙11優惠來臨前，FARFETCH靜悄悄推出指定產品限時減價優惠，當中Yahoo購物專員發現AMI Paris竟然更有低至半價，多款皇牌冷衫、Tee、Hoodie、冷背心等都有平，不少折後低至幾百元就買到，價錢抵到連Yahoo購物專員都心動！提提大家，FARFETCH只要買滿$3,000即可免運費送貨，一於找姊妹們一齊掃平貨喇！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
閃兵案︱修杰楷被捕 賈靜雯還原老公上手銬過程：小孩受到驚嚇！
【on.cc東網專訊】台灣影后賈靜雯老公、現年42歲的修杰楷今日（21日）因閃兵案遭執法人員上手銬拘捕，而老婆賈靜雯正在廈門拍戲，其經理人公司代回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」不過東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
曼谷酒店優惠｜蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店只要$199！酒店附打卡高空泳池、Let's Relax Spa
「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國最谷的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到2023年11月才開幕的蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店Grande Centre Point Surawong推出激抵價，每晚只要$199，房價已經包稅，2人入住除開每人只是$99.5，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍
許多人熱衷北上購物，但可能很多香港人不知道，有些商品在香港購買比內地便宜得多！尤其是化妝品、電子產品和進口水果，因為香港免稅政策和市場環境而提供更具吸引力的價格。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
馬雲又有大動作 砸66億買樓
正在加速全球化的阿里巴巴 (9988.HK) (BABA) ，在香港這一重要陣地再次投入重金。鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 6 小時前
新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報
一疊疊Pokémon卡，竟成為海關眼中的「獵物」。新加坡一名25歲男子今年10月在樟宜機場入境時，因未申報價值超過30,000新加坡元（約18萬港元）的Pokémon卡被當場截獲。移民與關卡局（Immigration & Checkpoints Authority/ICA）隨後在社交平台發文，用上經典台詞「Gotta catch them all!（全部收服）」形容這次行動，瞬間引爆網絡熱話。這宗看似輕鬆幽默的個案，其實亦提醒各位去當地旅遊的大家，帶任何高價收藏品，請務必了解當地的申報門檻，以免自己的「Pokémon」最終也被海關「收服」。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。Yahoo Food ・ 11 小時前
他用豎拇指癖操控大河主演？松山ケンイチ異例搶角真相！
1985年3月青森むつ市出生，本名研一嫌畫數爛改カタカナ，2001年老爸推他擠1.6萬人オーディション，グランプリ到手！Japhub日本集合 ・ 6 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 13 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前