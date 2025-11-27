【adidas】指定貨品限時降價低至25折 會員買滿$1,000額外9折（即日起至02/12）

【動物專訊】元朗八鄉3隻成犬和3隻幼犬突然失去依靠，只因狗主突然離世，他們留守無人的村屋內，幸好還有好心人定期餵他們。然而，該村屋將於12月底交還業主，狗狗們將失去棲身之所，因此狗主家人希望幫這6隻狗狗尋找領養家庭，延續主人的愛，讓他們可以繼續過被愛的家庭生活。 狗主之前獨居於該村屋，養了6隻狗一同生活。然而好景不常，狗主家人黃小姐表示，狗主在7月突然離世，6隻狗狗留在空屋中，每日都有人餵狗狗們，但由於12月底會將屋交還業主，因此急需為狗狗們尋找領養家庭。她說：「我們一直在找可以收留狗的機構，但間間都說已滿收不到，我亦問過朋友，但都沒人可以收養他們。」 6隻狗當中，有3隻是約2至3歲的成犬，3隻是7個月大的幼犬，因為狗主突離世，未及交代狗狗們的善後安排，所以現時只能繼續讓狗狗們寄住在空屋，而黃小姐也漸漸和狗狗們熟絡，形容3隻幼犬都溫馴，當中兩隻比較活潑，另一隻則比較文靜，而3隻成犬當中，有兩隻細膽，見到人會躲起來，但有東西吃時會走出來。 黃小姐希望趁狗狗們仍可以安全留在村屋時，盡快為他們尋家。如有意領養他們，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與黃小姐聯絡。 The pos

香港動物報 ・ 1 天前