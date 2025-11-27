大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
【adidas】指定貨品限時降價低至25折 會員買滿$1,000額外9折（即日起至02/12）
由即日起至12月2日，adidas香港官方網上商店指定貨品限時降價低至25折，adiClub會員購買指定產品滿$1,000再享額外九折優惠！
日期：即日起至2025/12/02
地點：adidas官方網上商店
百佳洗衣棒買1送1＋送紙手巾、衞生紙、惠康出前一丁$29.9/10包｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 3 小時前
Lululemon官網減價區32折起！過百款特價產品 皇牌Leggings低至$380／Define Jacket都有平
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至XX折優惠，當中皇牌Leggings、運動褲、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
11月完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Black Friday優惠2025｜iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！Yahoo Food ・ 4 小時前
Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折
黑色星期五Black Friday 2025優惠即將開始，各大網購平台及品牌都出招吸引大家消費！而雲集不少運動品牌的馬拉松Marathon Sports網店亦推出限時低至45折優惠，有多款波鞋列入減價區，最推介New Balance的不同系列。另外，想備戰馬拉松賽事，也有Asics、Saucony、Hoka等跑鞋選擇，想趁平買定多一、兩套運動服飾做替換的話，一定要把握今次黑五優惠的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
adidas黑五優惠勁減低至19折 最平$173買到波鞋！3折買水原希子同款Gazelle、男裝T恤只需$83
雙11、Black Friday、雙12、聖誕減價……各大優惠於年尾來勢洶洶，各位要守住荷包確實不容易。在等待下一個促銷來臨之前，編輯發現原來網購平台Zalora正悄悄進行指定品牌大激減，當中Adidas更低至19折，折扣可謂空前最強！最平$173買到Rivalry低筒鞋、明星復古系列Gazelle竟然只需$203、連男女裝也低至$100內，部份產品已剩下少量碼數，大家趕快搶貨吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
狗主突離世遺下六狗失依靠 舊居下月收回急尋領養家庭
【動物專訊】元朗八鄉3隻成犬和3隻幼犬突然失去依靠，只因狗主突然離世，他們留守無人的村屋內，幸好還有好心人定期餵他們。然而，該村屋將於12月底交還業主，狗狗們將失去棲身之所，因此狗主家人希望幫這6隻狗狗尋找領養家庭，延續主人的愛，讓他們可以繼續過被愛的家庭生活。 狗主之前獨居於該村屋，養了6隻狗一同生活。然而好景不常，狗主家人黃小姐表示，狗主在7月突然離世，6隻狗狗留在空屋中，每日都有人餵狗狗們，但由於12月底會將屋交還業主，因此急需為狗狗們尋找領養家庭。她說：「我們一直在找可以收留狗的機構，但間間都說已滿收不到，我亦問過朋友，但都沒人可以收養他們。」 6隻狗當中，有3隻是約2至3歲的成犬，3隻是7個月大的幼犬，因為狗主突離世，未及交代狗狗們的善後安排，所以現時只能繼續讓狗狗們寄住在空屋，而黃小姐也漸漸和狗狗們熟絡，形容3隻幼犬都溫馴，當中兩隻比較活潑，另一隻則比較文靜，而3隻成犬當中，有兩隻細膽，見到人會躲起來，但有東西吃時會走出來。 黃小姐希望趁狗狗們仍可以安全留在村屋時，盡快為他們尋家。如有意領養他們，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與黃小姐聯絡。 The pos香港動物報 ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限25/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏濕廁紙 (40片X3包) $18/件、屈臣氏抗菌潔淨柔濕紙巾 $28/件、COLLAGEN BY WATSONS 骨膠原水潤平衡保濕凝膠/骨膠原喚白新生素顏霜 $79/件、屈臣氏美白泥膜買2送1、屈臣氏 WATSMASK ASTM 3 KN95立體防護口罩 20個買1送1、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $238/2件、SUPERDRUG維他命C水溶片20片買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
正在為自己選購戶外運動錶的朋友，不妨考慮一下 Garmin 旗下正在半價大促的 epix Pro (Gen 2)。該款產品現價降到了 US$450 為歷史新低，換算後約合 HK$3,500 且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的 SSD 折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，千萬不要錯過 WD Red Pro 這款 NAS HDD 的促銷。目前這款硬碟多個容量都有折扣，比如 18TB 只要 US$290 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2
Team Group 專為 Nintendo Switch 2 推出的 APEX SD7.1 microSD Express 卡首次出現可觀折扣，目前只要花 US$97 和 US$200 即可入手 512GB 和 1TB 型號。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
有家歸不得街坊嘆欲哭無淚 終夜常開眼親屬盼接獲佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜李嘉誠基金會、李兆基基金分別捐 3 千萬元 周大福、信和分別捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前