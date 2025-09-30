Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

adidas大減價低至五折+買二送一！最平$87買到運動T恤、$279入手復古波鞋 會員額外再9折！

國慶短假期除了遊玩，當然也要Shopping獎勵自己！adidas Golden Sale快閃優惠開始。即日起至10月8日指定服飾低至五折+買二送一優惠，過千款T恤、波鞋、手袋都有大減價，超抵買！鞋最推介是復古波鞋Eclyptix 2000、薄底鞋GAZELLE、Samba等低至$274，很多大熱鞋款都享有優惠；服裝方面可以大手入貨低至$99的T恤和秋冬季必備的Hoodie。夾單之選可以看看adidas的手袋，無論襯運動裝還是休閒裝都很合適。adidas以往減價需要買很多件才有折上折優惠，這次買三件就可以輕鬆享有優惠，大家快衝啊！此外，免費註冊網站會員買滿$1,200還有額外9折優惠，大家不如趁現在平快手入貨吧！

按此查看adidas Golden Sale快閃區

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

adidas Golden Sale優惠詳情

這次的減價玩法非常簡單，只需要在三大減價專區「$300以下」、「$300-$500」、「$500以上」選擇三件減價產品，最低價格的一件產品就會免費。最划算當然是選擇的產品都在一個專區內，但如果想跨專區選擇三件湊齊「買二送一」也是可以。

按此查看「$500以上」專區 按此查看「$300-$500」專區 按此查看「$300以下」專區

低至$87入手運動T恤 手袋也很值得入手

「$300以下」專區最多就是T恤與運動配件，例如襪子、手袋、背囊等。運動T恤可以搭配牛仔裙、牛仔褲塑造悠閒穿搭，或搭配運動褲化身為運動風格。今次減價有各種各樣的T恤選擇，值得留意的是百搭Logo素Tee，附有S-2XL尺寸，簡約設計男女都可穿，重點是55折後只需$87，還可加入買二送一的優惠中，穿去做運動一流！超級鬆軟的保齡球斜孭袋原價$459，55折後只需$252，包色買走都不覺得心疼！

D2M 素雅T恤

55折特價：$87｜ 原價：$159

SHOP NOW

D2M 素雅T恤

M SERENO 3S T

5折特價：$99｜ 原價：$199

SHOP NOW

M SERENO 3S T

保齡球斜孭袋

55折特價：$252｜ 原價：$459

SHOP NOW

保齡球斜孭袋

SHOULDERBAG

55折特價：$252｜ 原價：$459

SHOP NOW

SHOULDERBAG

Trefoil Cushion中筒襪（6對裝）

55折特價：$142｜ 原價：$259

SHOP NOW

Trefoil Cushion中筒襪（6對裝）

10月到了，寒冷天氣還會遠嗎？adidas現在很多秋冬服飾都有低至5折優惠，例如NUGANIC INS JKT白色棉外套、二合一牛仔外套、經典三葉有帽衫等，都享有5折和買二送一。最平$199入手Logo長袖，穿著這件進行冬季運動不會太冷。

Adilenium Season 3 二合一牛仔外套

55折特價：$824｜ 原價：$1,499

SHOP NOW

Adilenium Season 3 二合一牛仔外套

NUGANIC INS JKT

5折特價：$499｜ 原價：$999

SHOP NOW

NUGANIC INS JKT

Adicolor 經典三葉有帽衫

5折特價：$299｜ 原價：$599

SHOP NOW

Adicolor 經典三葉有帽衫

M BL FT SWT

5折特價：$199｜ 原價：$399

SHOP NOW

M BL FT SWT

復古波鞋低至$274、斯文薄底鞋GAZELLE 6折起

薄底鞋斯文又百搭，繼續是今年波鞋潮流趨勢！adidas這次的減價優惠中也有加入不少薄底鞋，例如秋冬配色的GAZELLE，採用柔軟的皮革與絨面搭配EVA中底，可以隨心搭配任何服飾穿著。原價$899，6折後只需$539，超級抵買。另外，超便宜又百搭的一定是Eclyptix 2000，採用復古灰啡色設計，Cloudfoam中底提供舒適腳感，不會太硬太軟剛剛好。還有適合作為情侶鞋穿著的Barreda運動鞋，從女生的鞋碼到男生鞋碼統統齊全，55折後只需要$329，買兩雙再搭襪子或者其他配飾就可享用買二送一優惠，大家快下單吧！

GAZELLE INDOOR W

6折特價：$539｜ 原價：$899

SHOP NOW

GAZELLE INDOOR W

GAZELLE INDOOR W

6折特價：$539｜ 原價：$899

SHOP NOW

GAZELLE INDOOR W

SAMBA OG

6折特價：$539｜ 原價：$899

SHOP NOW

SAMBA OG

SAMBA OG

6折特價：$539｜ 原價：$899

SHOP NOW

SAMBA OG

Barreda 運動鞋

55折特價：$329｜ 原價：$599

SHOP NOW

Barreda 運動鞋

Barreda 運動鞋

55折特價：$329｜ 原價：$599

SHOP NOW

Barreda 運動鞋

Eclyptix 2000 運動鞋

55折特價：$274｜ 原價：$499

SHOP NOW

Eclyptix 2000 運動鞋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

SKIMS火紅程度，連Adidas、ON、Lululemon都要讓位！名牌網熱賣品牌Top5：「話題女王」塑身衣連Jennie私服都會穿

凱特王妃愛用「護唇油」是這個品牌，長效保濕零唇紋！71折起入手好用護唇油

「裸感果凍鞋」時尚界玩味設計新高度！倫敦實驗品牌新品，每步都像踏在雲端的感覺