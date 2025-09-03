adidas減價最後衝刺！鞋款激減低至4折起 STAN SMITH只需$287/$240買潮人最愛STADT

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
編輯為大家整理了adidas 9大必買鞋款，當中最平$279就能買到百搭日常款，而想入手Blackpink Jennie同款亦只需$749，大家最後衝刺購物前先看這一篇吧！
轉季減價潮一浪接一浪，當中adidas官網促銷來到最後大直路。今次Big Summer Sale近4千件產品激減低至4折，指定產品購買兩件或以上額外8折，購買滿$1,800港元再額外減$200，這麼大的折扣根本就是引誘大家購物。編輯為大家整理了adidas 9大必買鞋款，當中最平$279就能買到百搭日常款，而想入手Blackpink Jennie同款亦只需$749，大家最後衝刺購物前先看這一篇吧！
功能性鞋款45折起 運動人士$399入手
除了日常襯衫外，今次減價亦涵蓋了不少功能性鞋款，熱愛運動人士可趁此機會入手。折後$399的Megastride運動鞋專為長距離跑者設計，配備雙密度中底以及最新緩震技術，有效吸收跑步過程中的衝擊力，減少對關節的壓力。加上編物襯裡、Climacool排汗物料以及高抓力橡膠外底，讓雙腳保持輕盈透氣。另一款跑步鞋XLG RUNNER則是為追求速度和舒適的跑者打造，輕量設計鞋面使用高性能的合成材料以提供優秀的支撐性。緩震技術使每一步都能感受到舒適的回彈，減少疲勞感，讓跑者在長時間的運動中保持最佳表現。鞋底則採用專業的耐磨橡膠材料，增強了抓地力和穩定性，適合各種運動和日常穿搭。
XLG RUNNER
5折後價：$599、
原價：$1,199
Megastride 運動鞋
5折後價：$399、
原價：$799
SHADOW FEVER
45折後價：$449、
原價：$999
半價買Jennie同款、Justin Bieber也愛的復古運動鞋
Superstar是Adidas的經典鞋款，自1969年首次推出以來便成為街頭潮流的象徵。最具標誌性的特徵是其獨特的貝殼鞋頭，為雙腳提供了額外的保護。鞋面通常採用皮革材料搭配三條經典的Adidas條紋，簡約又不失時尚感，G-Dragon和Jennie都被拍過穿著Superstar作為日常穿搭。另外，Grand Court Base 00s也受明星名人歡迎的鞋款之一，設計受80年代網球鞋啟發，鞋身簡潔大方，鞋面由合成皮革製成配以經典的 Adidas條紋，各種顏色詮釋出不同感覺，集復古、時髦和百搭於一身。Justin Bieber、Gigi Hadid、Stray Kids Hyunjin都多次穿著。
Superstar 運動鞋
5折後價：$749、
原價：$1,499
STAN SMITH PF W
4折後價：$359、
原價：$899
STADT
45折後價：$300、原價：$699
Grand Court Base 00s 運動鞋
5折後價：$279、
原價：$559
CRAZY 1
5折後價：$649、
原價：$1,299
Barreda 運動鞋
55折後價：$329、
原價：$599
同場加映抵買男女裝：
V BIG LOGO T
45折後價：$89、
原價：$199
RS W TRACK PANT
折後價：$399、
原價：$799
M BL FT HD
4折後價：$199、
原價：$499
Value Range 梭織外套
45折後價：$449、
原價：$999
POWER VII
45折後價：$199、
原價：$399
