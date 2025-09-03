Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

adidas減價最後衝刺！鞋款激減低至4折起 STAN SMITH只需$287/$240買潮人最愛STADT

轉季減價潮一浪接一浪，當中adidas官網促銷來到最後大直路。今次Big Summer Sale近4千件產品激減低至4折，指定產品購買兩件或以上額外8折，購買滿$1,800港元再額外減$200，這麼大的折扣根本就是引誘大家購物。編輯為大家整理了adidas 9大必買鞋款，當中最平$279就能買到百搭日常款，而想入手Blackpink Jennie同款亦只需$749，大家最後衝刺購物前先看這一篇吧！

按此查看Adidas Big Summer Sales

功能性鞋款45折起 運動人士$399入手

除了日常襯衫外，今次減價亦涵蓋了不少功能性鞋款，熱愛運動人士可趁此機會入手。折後$399的Megastride運動鞋專為長距離跑者設計，配備雙密度中底以及最新緩震技術，有效吸收跑步過程中的衝擊力，減少對關節的壓力。加上編物襯裡、Climacool排汗物料以及高抓力橡膠外底，讓雙腳保持輕盈透氣。另一款跑步鞋XLG RUNNER則是為追求速度和舒適的跑者打造，輕量設計鞋面使用高性能的合成材料以提供優秀的支撐性。緩震技術使每一步都能感受到舒適的回彈，減少疲勞感，讓跑者在長時間的運動中保持最佳表現。鞋底則採用專業的耐磨橡膠材料，增強了抓地力和穩定性，適合各種運動和日常穿搭。

XLG RUNNER

5折後價：$599、 原價：$1,199

SHOP NOW

XLG RUNNER

Megastride 運動鞋

5折後價：$399、 原價：$799

SHOP NOW

Megastride 運動鞋

SHADOW FEVER

45折後價：$449、 原價：$999

SHOP NOW

SHADOW FEVER

半價買Jennie同款、Justin Bieber也愛的復古運動鞋

Superstar是Adidas的經典鞋款，自1969年首次推出以來便成為街頭潮流的象徵。最具標誌性的特徵是其獨特的貝殼鞋頭，為雙腳提供了額外的保護。鞋面通常採用皮革材料搭配三條經典的Adidas條紋，簡約又不失時尚感，G-Dragon和Jennie都被拍過穿著Superstar作為日常穿搭。另外，Grand Court Base 00s也受明星名人歡迎的鞋款之一，設計受80年代網球鞋啟發，鞋身簡潔大方，鞋面由合成皮革製成配以經典的 Adidas條紋，各種顏色詮釋出不同感覺，集復古、時髦和百搭於一身。Justin Bieber、Gigi Hadid、Stray Kids Hyunjin都多次穿著。

Superstar 運動鞋

5折後價：$749、 原價：$1,499

SHOP NOW

Superstar 運動鞋

STAN SMITH PF W

4折後價：$359、 原價：$899

SHOP NOW

STAN SMITH PF W

STADT

45折後價：$300、原價：$699

SHOP NOW

STADT

Grand Court Base 00s 運動鞋

5折後價：$279、 原價：$559

SHOP NOW

Grand Court Base 00s 運動鞋

CRAZY 1

5折後價：$649、 原價：$1,299

SHOP NOW

CRAZY 1

Barreda 運動鞋

55折後價：$329、 原價：$599

SHOP NOW

Barreda 運動鞋

同場加映抵買男女裝：

V BIG LOGO T

45折後價：$89、 原價：$199

SHOP NOW

V BIG LOGO T

RS W TRACK PANT

折後價：$399、 原價：$799

SHOP NOW

RS W TRACK PANT

M BL FT HD

4折後價：$199、 原價：$499

SHOP NOW

M BL FT HD

Value Range 梭織外套

45折後價：$449、 原價：$999

SHOP NOW

Value Range 梭織外套

POWER VII

45折後價：$199、 原價：$399

SHOP NOW

POWER VII

