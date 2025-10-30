屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
【adidas】購買3件或以上指定減價貨品 額外5折 抽獎贏$10000 Apple Store禮物卡（即日起至16/11）
由10月30日至11月16日，於adidas香港官方網上商店購買3件或以上指定減價貨品可享額外5折優惠！
同時，購物每滿$1,000即可獲adidas大抽獎機會一次，有機會贏取價值$10,000 APPLE STORE禮品卡 (名額5個)、價值$2,000 APPLE STORE禮品卡(名額50個)、價值$1,000 APPLE STORE 禮品卡(名額80個) 、友邦嘉年華門票連馬戲團門票(名額120個) 、價值$300 KLOOK 禮品卡(名額200個) 、價值$500 ADIDAS 電子禮券 (名額500個) 、價值$250 ADIDAS 電子禮券 (名額1000個) ！
另外，由10月30日至11月2日，adiClub會員購買指定產品滿$1,200再享額外九折優惠。 由11月3日至11月16日，adiClub會員購買指定產品滿$1,500再享額外九折優惠！
日期：即日起至2025/11/16
地點：adidas官方網上商店
