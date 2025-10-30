Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【adidas】購買3件或以上指定減價貨品 額外5折 抽獎贏$10000 Apple Store禮物卡（即日起至16/11）

由10月30日至11月16日，於adidas香港官方網上商店購買3件或以上指定減價貨品可享額外5折優惠！

同時，購物每滿$1,000即可獲adidas大抽獎機會一次，有機會贏取價值$10,000 APPLE STORE禮品卡 (名額5個)、價值$2,000 APPLE STORE禮品卡(名額50個)、價值$1,000 APPLE STORE 禮品卡(名額80個) 、友邦嘉年華門票連馬戲團門票(名額120個) 、價值$300 KLOOK 禮品卡(名額200個) 、價值$500 ADIDAS 電子禮券 (名額500個) 、價值$250 ADIDAS 電子禮券 (名額1000個) ！

另外，由10月30日至11月2日，adiClub會員購買指定產品滿$1,200再享額外九折優惠。 由11月3日至11月16日，adiClub會員購買指定產品滿$1,500再享額外九折優惠！

日期：即日起至2025/11/16

地點：adidas官方網上商店

