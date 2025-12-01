adidas限時大減價低至3折！最平$149起 波鞋/手袋/服飾等必買清單推介

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
臨近年末與聖誕，想趁著年尾好好犒賞辛苦了一整年的自己？還是正在為挑選聖誕禮物而絞盡腦汁呢？各大品牌紛紛推出令人難以抗拒的限時優惠，adidas自然也不例外。無論是預算一百多元的小禮物，還是想一次過從頭到腳搭配好造型，以下這份adidas減價必買清單絕對適合你！
adidas減價必買推薦：Ultraboost 20 跑鞋
4折優惠價：$559｜
原價：$1,399
鞋身採用貼腳的針織物料，並在關鍵受力位置加入縫線強化結構。鞋踭位置用上柔軟而具彈性的設計，貼合腳型之餘亦減少摩擦感，長時間穿著依然舒適。最吸引的是中底緩震科技，每一步踏出去都像被輕輕推前，令跑步節奏更順暢。
adidas減價必買推薦：SHADOW FEVER 鞋
35折優惠價：$349｜原價：$999
設計靈感源自越野跑鞋，鞋身線條偏闊和平穩，視覺上更有街頭感。鞋面以多種物料拼接而成，兼顧透氣度和層次感，鞋底則採用45C EVA泡膠，帶來輕盈感。加上經典adidas三間與半透明TPU鞋踭細節，營造出懷舊氣息。
adidas減價必買推薦：Adistar XLG 運動鞋
35折優惠價：$349｜
原價：$999
鞋身以編織物料配合合成覆蓋層，營造出層次分明的鞋面效果，同時增加整體穩定性。後跟設有模塑鞋踭穩定器，可以在行路或快步時給予額外承托力。整體造型沿用經典跑鞋輪廓，但線條更俐落，比例更現代化，既可以配連身裙，亦可搭配運動長褲，是非常適合日常穿搭的百搭鞋款。
adidas減價必買推薦：VL Court Classic 運動鞋
4折優惠價：$239｜
原價：$599
鍾情於簡約網球風的話，這款運動鞋絕對是不二之選。其低調俐落的線條靈感取自經典網球場，皮革與合成材質交織出的鞋身質感滿分。值得一提的是，約兩成物料採用了環保物料製作，是注重環保與時尚並重的潮人首選。
adidas減價必買推薦：PREMIUM TANK
3折優惠價：$149｜
原價：$499
以全黑色調為主調，配上低調的經典品牌標誌，簡潔之餘不失運動感。貼身但不過分緊繃的剪裁可以單穿配高腰褲或是裙子，非常百搭！
adidas減價必買推薦：GRAPHIC CALI T
4折優惠價：$143｜
原價：$359
藍白間條設計令人聯想到球衣風格，但貼身剪裁更具線條感。柔軟棉紗物料帶來舒適觸感，適合長時間穿著。
adidas減價必買推薦：MH SMALL LOGO T
45折優惠價：$89｜
原價：$199
對於喜歡極簡風格的人來說，全黑短袖Tee永遠不嫌多。整體感覺乾淨俐落，版型採用休閒剪裁，不論是男生女生穿上身也好看，因此不少人會直接當作情侶Tee入手。
adidas減價必買推薦：MUFC H JSY
4折優惠價：$279｜
原價：$699
這件由adidas推出的曼聯主場球衣，以球隊隊徽背後的幾何圖案為靈感，將經典元素重塑為更貼近日常穿搭的設計。材質方面使用吸濕排汗布料，透氣度高。巧妙融合了80年代風格的復古元素，加上的正式隊徽，絕對是送給曼聯球迷的最佳禮物。
adidas減價必買推薦：VALUE RANGE 男裝降落傘長褲
4折優惠價：$199｜
原價：$499
近年大熱的降落傘褲，褲子採用斜紋布製成，手感柔軟同時具備一定厚度和耐用度，適合日常穿搭。鬆身剪裁讓走動時不會有束縛感，褲身上的條紋與口袋位置的三間細節，讓整體造型在低調中仍然保留adidas的標誌性風格。
adidas減價必買推薦：CUSHION TOTE
35折優惠價：$195｜
原價：$559
袋身觸感如抱枕般柔軟，拿在手上或掛在肩上都相當舒適。設計線條簡潔，沒有多餘裝飾，方便配襯任何造型。此外，手袋容量十足，足以容納手提電腦、化妝品、備用外套與健身衣物等比較佔空間的物品。
adidas減價必買推薦：保齡球斜孭袋
35折優惠價：$139｜
原價：$399
手袋以保齡球袋為靈感，但整體體積更適合日常使用，能放得下日常隨物用品。外觀簡潔俐落，搭配壓紋三葉標誌，低調地呈現品牌細節，百搭又耐用。
