Adidas雲朵包熱賣手袋終於7折！搶手「三葉袋」大減價，2件額外折扣低至$184
九月來了！是開學季，也是夏季末端，不少網站都在推出終極Summer Sale，Adidas是其中之一，而且今次的減價都幾吸引，直接來個低至6折＋兩件額外8折！
今次減價除了波鞋有折，手袋、背囊的部分也不甘示弱，超人氣的「平替」Diesel雲袋半月包折後$279，買兩件再8折後$224就可以擁有，確是有點過分。來來來，幫你選來編都想下單的袋款，一起Shopping！
Best Deal由即日起至9月7日，兩件額外8折；滿$1,800再減$200
Adidas今次Big Summer減價低至6折，基本上人氣的鞋款如Jennie都著「仙女鞋」Taekwondo、長期人氣王Samba IG，「平替Balenciaga Triple S」XLG Runner都有折。
這裡要來重點為大家推介Adidas袋款，這陣子的款式都真是出色，如雲袋半月包，有布版以及PU版，版型垂墜好看又裝到水樽，絕不是「廢包」。布版相對抵買，折後$279，配合日常帥氣穿搭又好看，或是用來做旅行袋都不錯。PU版更有時尚感，有這陣子大熱的Diesel Grab-D雲袋包的氣質，原價$459，買兩件有8折，$368就可以擁有，真的有心動！
Originals Cloud Shoulder Bag Crinkle Version Small Size
2件額外8折：$224；特價：$279；原價：$399
ORIGINALS CLOUD SHOULDER BAG PU VERSION SMALL SIZE
2件額外8折：$368；原價：$459
另外還有一些半月包、單肩包折後都是兩百元左右，容量也是實用能裝款式，當中PU Hobo單肩袋，有翻蓋也有兩顆拉鏈小袋設計，這款在IG上也有很多人推薦，有大有小尺寸，編個人去試過認為小尺寸款會比較精緻時尚，有少少Balenciaga的感覺，各位帥氣女生趁減價可以試一波。
Originals Cloud Shoulder Bag Crinkle Version Large Size
2件額外8折：$294；特價：$367；原價：$459
Crossbody Bowling Bag
2件額外8折：$220；特價：$275；原價：$459
Rhinestones Fake Suede Shoulder Bag
2件額外8折：$184；特價：$229；原價：$459
Originals Hobo PU Leather Bag
2件額外8折：$512；特價：$639；原價：$799
Mini Duffle Bag
2件額外8折：$240；原價：$299
Originals Small Size Flip Backpack
2件額外8折：$560；原價：$699
