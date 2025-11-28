宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
adidas「這裡」突發Black Friday減價低至26折！宋雨琦同款adidas運動外套8折、Cap帽3折後只需$50、爆款潮鞋Samba都有折
ASOS Black Friday活動驚喜連連，涵蓋adidas多款潮流單品男女服飾、球鞋、拖鞋、帽子等，折扣低至26折！即睇優惠：
ASOS今次Black Friday帶來驚喜優惠，adidas亦強勢加入，折扣低至26折，多款人氣單品限時登場。宋雨琦同款運動外套8折、Cap帽3折後僅$50，經典爆款潮鞋Samba也同步推出優惠。於asos官網購物滿$650更可享免費直送香港。不論是潮流愛好者還是運動風格追隨者，馬上把握機會，以超值價格入手心儀的adidas單品，為冬季造型增添亮點。
T-Toe家族掀潮流熱潮，重拾運動品牌靈魂
近兩年出門，幾乎隨處可見Samba、Gazelle和Spezial的身影。這三款鞋以標誌性的「T 字型」麂皮鞋頭設計聞名，被統稱為「T-Toe 家族」。在名人帶動下，它們迅速成為現象級爆款，同時也重塑了聯名生態—不再僅依賴巨星效應，而是與Gucci、Wales Bonner等品牌合作，深入高端與小眾市場。憑藉這幾雙復古球鞋，adidas奇蹟般地重返巔峰。在追逐潮流的過程中，品牌亦重新找回「運動品牌」的核心精神，成功捕捉社群媒體上的#Blokecore復古球衣熱潮，並以「You Got This」口號回歸運動本質，將經典情懷轉化為年輕世代買單的潮流語言，完成一次精彩的品牌逆襲。
多款人氣單品黑五減價 折扣驚現26折
本次asos Black Friday活動驚喜連連，涵蓋男女服飾、球鞋、拖鞋、帽子等多款潮流單品，折扣低至26折！長期熱賣的Samba、Spezial以及經典三間拉鏈外套、Cap帽通通降價，部分商品更低於官網售價。代言 adidas Originals的I-DLE宋雨琦，私下也曾穿著經典黑白三間運動套裝亮相。這套造型以簡約線條為主，卻依然散發出時尚氣息，既能展現她率性自在的一面，又不失明星光環的魅力。黑白配色低調百搭，無論是日常出街、休閒聚會，甚至舞台下的私服穿搭，都能輕鬆駕馭。現在正是入手偶像同款外套的最佳時機，趁著Black Friday 8折優惠，加上asos官網購物滿HKD 650即享免費直送香港，讓你無需煩惱運費問題。輕鬆把經典單品帶回家。
adidas Originals IIInfinity 130 trainers in black
26折後：$277，
原價：$1,111
adidas Training baseball cap in pink
3折後：$50，
原價：$166
adidas Originals Wabash jeans in grey
3折後：$283，
原價：$944
adidas Originals Adilette 22 sliders in white
35折後：$194，
原價：$555
adidas Originals Taekwondo trainers in red and white
5折後：$441，
原價：$888
adidas Originals Samba OG in white and teal
6折後：$633，
原價：$1,055
adidas Originals Handball Spezial trainers in blue and white stitch with gum sole
65折後：$650，
原價：$1,000
adidas Originals satin track top in black with ruffle 3 stripe
8折後：$665，
原價：$833
相關文章：The North Face低至4折！Black Friday優惠「骨折價」，經典logo連帽衛衣只需$410
