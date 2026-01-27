毛小孩也能穿三葉草！adidas Originals 寵物系列販售資訊一次看，新年限定太可愛

【文／Beauty美人圈．LISA】

想要與心愛毛小孩穿同款親子裝再也不是夢！adidas Originals 聽到大家的聲音了，打造可愛到尖叫的 2026 新年限定寵物系列與 ADICOLOR 寵物系列，讓你的毛小孩新年走春拜年回頭率超標，紅包拿到手軟。本篇也搶在開賣前先整理出販售資訊和台幣價格，主人們這波一定要購入呀～

adidas Originals 「新年限定」寵物系列亮點：

新年限定寵物系列把「新中式」元素玩得剛剛好，結合 adidas Originals 經典三葉草基因，幫毛小孩打造一套既舒服又充滿過年氛圍的專屬造型。整體設計和成人款新中式外套、針織單品走同一個路線，主人和毛小孩可以直接穿成同款，一起把節日儀式感穿進日常。

這次推出的寵物新中式外套選用柔軟細緻的麂皮絨面材質，背部搭配親膚針織內裡，保暖度很有感，寒流來也不怕。背後用縫線勾勒出三葉草圖案，品牌辨識度滿滿，肩部保留經典三條線，前襟再加上盤扣細節，讓新中式元素自然融入整體造型，怎麼看都可愛又有型。

新年限定寵物系列把「新中式」元素玩得剛剛好 圖片來源：adidas Originals

adidas Originals 新中式外套(寵物款)，NT$1,690

必買原因：新中式風格超也節慶感、招牌三葉草 Logo 辨識度滿分

另一款馬年限定針織背心也很有看頭，整件用滿版三葉草搭配馬年緹花圖案，一看就很有過年感。穿上它不只是造型加分，更像是把主人和毛小孩的默契穿在身上，低調又可愛。就算不是過年，日常搭配也完全不突兀，讓年節氛圍自然融入毛小孩的日常穿搭裡。

整件用滿版三葉草搭配馬年緹花圖案 圖片來源：adidas Originals

adidas Originals 針織背心(寵物款)，NT$1,890

必買原因：馬年緹花圖案、保暖度夠

馬年緹花圖案、保暖度夠 圖片來源：adidas Originals

