Adobe優惠｜55 折訂閱全新 Adobe Creative Cloud Pro，學生教職員月費低至 HK$198

55 折訂閱全新 Adobe Creative Cloud Pro，學生教職員月費低至 HK$198

設計師、創作者必定要留意了！擁有強大 AI 能力的 Adobe Creative Cloud Pro 現正有首年 55 折優惠，每月約 HK$290 就可以在 Photoshop、Lightroom、Premiere 中享用多項 AI 功能，兼有 100GB 雲端儲存空間來同步你的工作。

如果是在校的你更有專屬優惠！學生及教職員更可以月費低至 HK$198 的超值價格訂閱，即時使用全套專業工具和 AI 功能，釋放無限創意！

Adobe Creative Cloud Pro 內含 25 款應用程式，更提供 100GB 雲端儲存空間，可以線上直接存取檔案。Adobe 的 AI 生成功能強大，每月更包含了 4,000 個生成點數，讓創意發揮無限。

55 折訂閱全新 Adobe Creative Cloud Pro，學生教職員月費低至 HK$198

首年特價每月 HK$290.29（免費試用 7 天）｜原價 HK $528

學生及教職員

首年特價每月 HK$198（免費試用 7 天）｜原價 HK $528

