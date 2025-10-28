江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
Adobe 發佈全新 AI 音頻工具 可為影片添加配樂和旁白
Adobe 正在為影片製作人推出新的生成式 AI 音頻工具，能夠快速為影片添加主題合適的背景音樂和旁白。Generate Soundtrack 和 Generate Speech 將在重新設計的 Adobe Firefly AI 應用中推出，同時 Adobe 也在開發一款新的基於網絡的視頻製作工具，結合多項 AI 功能與簡易的編輯時間線。
Generate Soundtrack 工具目前已在 Firefly 應用中公開測試，該工具通過評估上傳的視頻，生成一系列自動與視頻內容同步的器樂音頻片段。用戶可以通過選擇提供的預設樣式，如 lofi、hip-hop、古典、EDM 等，或在提供的文本提示界面中描述所需的氛圍，比如要求音樂更加感性或激進，來指導音樂的風格。該工具還會根據上傳的視頻素材建議一個提示作為起點。
Adobe 的生成式 AI 負責人 Alexandru Costin 在接受 The Verge 訪問時表示：「我們希望幫助用戶提示音樂。這是一項需要我們發展的新技能，為了讓這變得更簡單和可及，如果您提供我們的片段，我們將預測與該片段相匹配的音樂類型。但我們也提供了這種 Mad Libs 方法，您可以選擇氛圍、風格和片段的目標。」
Generate Soundtrack 每個提示將提供四種不同的音頻片段變體，每個片段的最大長度為五分鐘。Generate Soundtrack 所基於的 Firefly AI 模型是基於授權內容進行訓練的，這意味著不會使創作者面臨因版權問題而被刪除視頻的風險。Costin 說：「我們從知識產權擁有者那裡購買了音樂和聲音，這就是為什麼我們有信心將其作為商業安全的產品提供。」
這一承諾使 Adobe 的 AI 音樂創作努力在競爭對手，如 Suno 和 Udio 中脫穎而出，後者因侵犯版權而面臨訴訟，並承認在受保護材料上訓練自己的 AI 模型。Generate Soundtrack 僅設計用於背景音頻，但 Adobe 也在開發其他工具，旨在提供更全面的 AI 音樂製作體驗，幫助創作者避免版權法律的麻煩。
Firefly 的 Generate Speech 工具也已在公開測試中推出，可用於從文本創建視頻項目的旁白。該工具提供超過 50 種聲音，並由...
