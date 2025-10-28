Adobe Express 新增 AI 助手 功能可自動編輯設計

Adobe 最新推出了一項生成式人工智能體驗，將其雲端設計平台 Adobe Express 升級，使使用者能夠通過簡單描述來轉變項目。Adobe 將這項名為「Adobe Express 的 AI 助手」的功能形容為一個對話式創意代理，旨在“使各種技能水平的人都能快速創建視覺內容”，而無需理解具體的設計術語或創意工具。

這個功能在 Adobe Express 網頁應用程式的左上角可作為切換選項使用。當啟用後，傳統的首頁介面和工具選項將被一個類似聊天機器人的文本框取代，用戶可以選擇創建新的設計或編輯現有的圖像。用戶只需描述所需的內容，例如「秋季主題婚禮邀請函」或「學校科學展的復古海報」，便可顯示一系列精選預設，並使用自然語言提示來編輯所選內容。

對於沒有專業設計經驗的用戶，AI 助手能夠根據模糊的請求進行調整，例如「讓這個更突出」或「給這個一個叢林主題」。用戶還可以指定設計中的特定部分進行更改，例如更換背景、字體和資產的個別元素或圖層，而不改變其餘的設計。該工具從多種來源提取資源，包括 Adobe 的字體和庫存圖像資料，或使用 Adobe 的 Firefly AI 模型從頭生成圖像資產以滿足具體需求。

用戶可以使用 AI 助手創建整個設計，或隨時關閉此功能，使用 Express 工具進行手動更改。它還可以滿足需要結合多個 Express 工具的請求，比如調整和重新格式化已完成的設計，或將其轉換為動畫。

Adobe 的首席技術官 Ely Greenfield 在公告中表示：「你可以決定何時以及如何與它們合作。這種體驗是設計上的混合。」他補充道：「它們就像能幹的隊友——承擔那些使你分心的工作，讓你能在保持創意控制的同時完成更多的任務。」

這是 Adobe 擴展其計劃的最新進展，旨在將對話式 AI 助手整合到其更廣泛的產品生態系統中，早在去年便已在 Adobe Acrobat 中啟動。類似的聊天機器人風格編輯器也正在為 Photoshop 進行私測，Adobe 表示正在努力使 Express AI 助手能夠作為第三方應用的整合工具推出。

