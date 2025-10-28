Adobe Max 2025 發佈最新創意工具及 AI 功能

Adobe 正式展開其年度 Max 設計大會，首次展示即將推出的 Creative Cloud 應用程序和 Firefly AI 模型的最新更新。這家創意軟件巨頭推出了新的生成式 AI 工具，能為視頻創建數位配音和自定義原聲帶，並為 Express 和 Photoshop for web 增加 AI 助手，這些助手能根據描述性提示編輯整個項目。這僅僅是個開始，因為 Adobe 計劃最終將 AI 助手引入所有設計應用程序。

在 Adobe 的「Sneaks」預覽中，也將展示一些實驗性技術。這些是開發中的項目，未來可能會融入 Adobe 的軟件產品中，例如 Max 2024 的 Project Perfect Blend 演示，今年轉變為 Photoshop 的 Harmonize 合成功能。

廣告 廣告

以下是本次大會上最大的公告，方便讀者隨時掌握最新資訊。

推薦閱讀