Adobe Premiere 本月晚些時候免費上線 iOS

Adobe 早些時候宣布將於本月晚些時候在 iOS 上推出 Premiere，讓 iPhone 創作者也能使用諸多桌面版的核心功能。你將能利用多軌時間軸剪輯影片、精細調整單一影格，或是使用 Adobe Lightroom 的色彩預設增強視覺效果。該 app 可用於處理 4K HDR 素材，最終輸出的檔案亦能被調整以適應不同社交平台的發佈需求。

根據官方說法，這些基礎的功能都可以免費使用，而且軟體匯出的影片也不會被添加浮水印。對於旗下擁有多項訂閱服務的 Adobe 來說，這並不算是尋常之舉。免費策略可能是為了與 TikTok 的 CapCut 競爭，值得一提的是，Instagram 也在今年推出了免費影片編輯器。不過話雖如此，iOS 版 Premiere 裡也有額外的 AI 功能可以購買使用，諸如自創聲效、語音增強或是調用 Adobe Firefly 內的 AI 素材等等。

Adobe Premiere: Video Editor 目前已可在 App Store 預約，計畫是 9 月 30 日上線，官方確認 Android 版本也已在開放當中。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk