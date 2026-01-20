立即投選年度十大消費新聞
AECOM三維數碼生態系統及三維數碼地圖榮獲多項智慧城市大獎 彰顯香港在城市創新領域的領導地位
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月20日 - 全球基礎設施領先企業AECOM 今日宣布，由香港地政總署及 AECOM 數碼團隊合作開發的三維數碼生態系統（3D Digital Ecosystem）和三維數碼地圖（3D Digital Map）榮獲三大亞洲智慧城市獎項，凸顯香港在數碼城市發展方面日益增強的影響力，並印證 AECOM 在推動區域數碼轉型中所擔當的重要角色。
三維數碼生態系統是一套整合了四項旗艦計劃的全面框架，由三維數碼地圖（3D Digital Map）、地下管線資訊系統（UUIS）、政府建築信息模擬數據庫（GBDR），以及空間數據共享平台（CSDI）組成。此框架為香港打造一個安全、協作的數碼環境，有利帶動城市邁向更智能化的規劃，促進跨業界合作，並鼓勵公眾積極參與。
AECOM 香港區負責人卓子然博士表示：「這是一個可供區域合作借鑒的模式，透過開放標準及跨境互用性，系統能為城市於基建、環境規劃及創新方面建構藍圖，包括正在籌建的北部都會區，建立香港在粵港澳大灣區的數碼領導地位。」
項目於「2025世界智慧城市大獎· 中國」城市獎決賽中獲選為區內三甲。此獎項由全球智慧城市大會主辦，是全球最具競爭力的城市創新平台之一，表彰推動城市更宜居、可持續及具經濟活力的項目。 此外，系統中的三維數碼地圖項目分別榮獲「國際城市資訊學會（ISUI）」主辦的「智慧城市科技創新大獎 2025」金獎，表彰其在城市運作方面的變革性技術，以及在「2025首爾智慧城市獎」中獲得「技術創新領域類別」銀獎，該獎項由首爾市政府及「世界智慧可持續城市組織（WeGO）」頒發，旨在表彰具擴展性的可持續城市發展方案。這些獎項充分彰顯此生態系統在推動城市創新與可持續發展方面的變革性影響力與領導地位。
三維數碼生態系統建基於穩健的安全框架，促進政府部門、承建商及持份者之間的信任合作，同時支持創新性與開放性。模組化設計及開放標準使其在應用上更具靈活性，適用於私營機構，有助加速企業數碼轉型、提升數據整合能力，優化基建及城市發展項目的決策。目前已經初見成效：2024年 CSDI 平台錄得超過 122 萬次下載及 76 億次 API 服務請求，支援政府、業界及學術界持份者。
AECOM 亞洲數碼團隊董事總經理黎文傑表示：「 AECOM 結合全球數碼基建及城市系統整合的專業知識，並配合地政總署提供的本地趨勢分析及政策方向，合力打造融合前瞻策略與實務應用的三維數碼生態系統。這些獎項正正反映我們致力推動數碼轉型，實現『構築更美好的世界』承諾的決心。」
這些獎項彰顯多年來的緊密合作及共同願景，致力打造更智慧、更互聯的未來。AECOM 將繼續與各方攜手共創數碼方案，塑造具韌性、共融及面向未來的城市，尤其在北部都會區的規劃中，推動智慧城市建設，以助力機構在數碼優先的世界中蓬勃發展。
關於AECOM
AECOM 是全球基礎設施領域的領導者,致力於構築更美好的世界。作為一家以卓越信譽著稱的專業服務企業,我們憑藉深厚的技術專長,協助客戶應對水務、環境、能源、交通運輸及建築領域的各種複雜挑戰。我們的團隊與公營機構及私人企業緊密合作,為專案全生命週期——從諮詢、規劃、設計、工程到專案與施工管理——提供創新、永續且富有韌性的解決方案。AECOM 名列《財富》500強企業,在 2025 財年的營收達到 161 億美元。
瞭解更多。
