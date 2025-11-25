AECOM獲委託交付「香港國際機場東莞空港中心」項目 樹立物流基礎設施新典範 推動粵港澳大灣區經濟增長

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 全球值得信賴的基礎設施諮詢公司 AECOM 今日宣布，獲香港機場管理局 （機管局）全資附屬公司——港莞海空聯運物流園管理（東莞）有限公司委任，協助打造香港國際機場東莞空港中心。此戰略性項目將直接連接香港國際機場與粵港澳大灣區（大灣區）內的重要製造業中心 —— 東莞，為大灣區創造嶄新物流效益，充分發揮香港完善的航空貨運生態系統及東莞出口導向型製造業優勢，並推動區域經濟增長。





AECOM獲委託交付香港國際機場東莞空港中心項目

AECOM將會負責該空港中心第一期工程的設計管理、合約管理與施工管理，以延續團隊早前提供涵蓋總體規劃、設計及技術研究的全方位綜合服務。第一期項目包括空運貨站、專屬駁船碼頭及貨運代理倉庫及一系列自動化設施。物流園將引入創新科技，包括智能導引車（IGV）系統及首創海空兼容提櫃，切合未來發展所需。此綜合方案為區域物流基礎設施基建樹立新典範。



香港國際機場東莞空港中心將成為全球首個「海空聯運」中轉運樞紐，出口貨物將在東莞完成安檢、打板及獲航空公司認證，在符合香港空運貨物保安規定後，經專用船舶無縫直送香港國際機場的空側海空聯運貨運碼頭，再轉運至全球目的地，無需在香港重複安檢。項目落成後，預計每年可處理高達100萬噸貨物，進一步鞏固香港國際機場全球領先的物流樞紐地位。



AECOM亞洲區總裁鍾小平表示：「我們憑藉跨領域專業知識及跨區域能力，交付這個首創的物流園。項目採用創新營運模式及先進的自動化貨物處理系統，為物流基建及效率樹立新標準，進一步促進大灣區與全球在經濟及基礎設施方面的互聯互通。」



AECOM亞洲區都市環境與規劃副總裁羅達邦補充：「我們對跨境市場的深入理解，讓我們能夠精準滿足客戶需求，凸顯AECOM在優先物流項目及大灣區基礎設施領域的領先地位。從總體規劃到項目落成，我們提供一站式解決方案，實現這個標誌性的大灣區項目。」



AECOM在設計及交付大灣區複雜物流基礎設施擁有豐富經驗，代表項目包括位於香港國際機場的先進電子商務物流樞紐 —— 菜鳥智慧港，以及附設寫字樓和公共停車場的多租戶多層設施 —— 葵涌冷鏈物流中心。這些成功案例鞏固了AECOM作為塑造大灣區物流未來的首選合作夥伴地位。



