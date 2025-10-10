AEON 之亂 ⎮ 職員勸交被罵偏幫一方 永旺：一直公平對待所有顧客 短片引起誤解

百貨公司 AEON 康怡分店日前發生顧客爭執，相關短片在社交平台瘋傳。片段顯示有 AEON 職員介入勸交，但被網民質疑「香港人蝦香港人」，引發杯葛言論。永旺（香港）回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，事發時職員盡快確定雙方及在場人士之安全，並努力協助雙方調解；店方已查看完整的 CCTV 錄影，認為網上流傳短片未必呈現事件的全部經過，引起誤解。

「將積極審視突發事件處理機制」

有關短片自本周三（8 日）開始流傳，片段顯示，兩名女子在 AEON 康怡分店的超市自助付款機區域爭執，其中一方把對方載滿貨物的買餸車掀翻，所有貨品散滿一地。另一女子走向對方身前，雙方互有動作。二人分別操普通話及廣東話，未經，有職員上前勸交，其中一名職員集中勸止操廣東話的女子。

短片經社交平台瘋傳後，大量網民在 AEON 的專頁留言，他們不滿「點解會只處理一邊而保護同放走刑毀施襲者？」有人留言表示「唔敢來買嘢了，唔喺現場就冇事」。多間傳媒都有報道事件，而永旺（香港）一直未有回應，被網民質疑「唔聲唔聲扮冇事？時間未必沖淡一切囉」。過去兩日，AEON 在社交平台上所有推銷帖文，留言區都是責罵及追究的聲音。

永旺（香港）企業傳訊部今日（10 日）下午回覆《Yahoo 新聞》稱，對於本周三（8 日）網路上流傳的關於 AEON 店鋪的事件，永旺高度重視並已立即跟進。永旺指，事件發生時，店方盡快確定雙方及在場人士之安全，並努力協助雙方調解。店方已經多方面瞭解事件經過，包括查看完整的 CCTV 錄影、現場情況及相關資料等。

永旺（香港）續指，網上流傳的短片未必呈現事件的全部經過，或可能引起誤解。店方已與涉及的各方進行溝通，並提供了必要的協助。永旺（香港）一直公平公正地對待所有顧客，並盡力提供安全可靠的產品和服務。店方將積極審視顧客服務流程與突發事件處理機制，進一步加強員工培訓，為顧客提供安全舒適的購物環境。