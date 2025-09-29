嚟AEON一次過就可以買齊哂中秋應節商品、月餅、生果送禮、準備團圓飯嘅食材同小朋友燈籠，不同品牌嘅月餅，傳統、奶黃、陳皮紅豆、榴槤都應有盡有，仲有新鮮食材同海味，等大家可以煮團圓飯時更加得心應手！

同時，顧客購買任何月餅每滿$800即送AEON $50購物禮物禮券1張、滿$1600送2張，每張發票最多可獲10張。以指定AEON信用卡選購酒類商品單一簽賬滿$1,000或以上，可獲贈$50 AEON購物禮券及阿一紅燒鮑魚中罐(280克)。

【Aeon】中秋節應節用品、食品優惠（即日起至06/10）

日期：即日起至2025/10/06

地點：全線AEON

