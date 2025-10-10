【Aeon】AEON 38周年第一撃 均一價低至$30/3件（即日起至23/10）

AEON由即日起至10月23日舉行AEON 邁向38周年第一撃，其中有「日本節」同「均一價」商品，均一價產品低至$30/3件！

AEON 38周年仲有一連串嘅精彩推廣活動，包括︰

「潮．玩大抽獎」︰顧客於全線AEON、AEON網上購物城或AEON網購，購物每滿$200即可參加抽獎，有機會贏取AEON信用卡 $38,000免找數簽賬額!

「38周年印花賞」︰AEON 會員每買滿$200可以儲1個印花，儲齊6個可以換$100電子優惠券一張。

「日式精美醬油碟套裝換購」︰顧客於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$1000或以上^，即可以免費換領日式精美醬油碟套裝1套。

「2026 年慈善月曆」︰凡於全線AEON或AEON網上購物城購物滿$500 (必須以AEON白色機印即日折實單一發票計)，即送2026年慈善月曆1個，或於「收銀處」、「顧客服務台」以$10慈善價購買1個。每張發票最多獲贈1個。

仲有AEON信用卡尊享優惠，憑AEON Card Purple及AEON Card Premium之合資格簽賬可獲享紫「賞」生活推廣之獎賞，賞您高達6% (手機支付)或2% (實體卡) 現金回贈！另外，憑指定AEON信用卡喺AEON網上購物城簽賬，仲可享高達 $400現金回贈！(須於「AEON香港」手機APP登記)

日期：即日起至2025/10/23

地點：全線AEON

