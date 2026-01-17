渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
【Aeon】賀歲會員尊享購物日 全場照價低至8折（即日起至20/01）
AEON賀歲會員尊享購物日今日展開，1月17日至20日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括嬰兒服裝﹑嬰兒及孕婦用品﹑童裝﹑男女裝﹑內衣﹑飾物﹑手袋﹑旅遊用品、鞋、運動服裝及用品、玩具、文具、精品、HOME COORDY、Living PLAZA及DAISO JAPAN照價再8折，超級市場﹑個人護理、藥妝、護膚產品、家品﹑傢俬﹑床品等照價再9折，電器照價再95折！
同時，會員於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET買滿$800或以上，即可獲贈$50電子優惠券2張。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2026/01/20
地點：全線AEON
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【惠康】門市網店全場高達88折（17/01-18/01）
於1月17及18日一連2天，惠康門市及網店享高達88折YAHOO著數 ・ 15 小時前
百佳優惠2026｜辦年貨必睇！百佳一連3天全場88折 藍莓/金奇異果/糧油雜貨抵到笑
眼見農曆新年腳步近了，各位精明的主婦同屋企大廚係時候要「出動」！百佳超級市場由即日起（1月16日 星期五）起，一連三日推出全城矚目的「新年佳搶」優惠。只要你是易賞錢會員，於全線門市消費滿$168，憑App內的電子優惠券即可享全單88折，而且折扣更是無上限，買得越多慳得越多，絕對是年前最後衝刺入貨的最佳時機！Yahoo Food ・ 1 天前
2026馬年12生肖銀包新年旺財顏色：屬龍金色最旺、屬蛇黑色防破財？
今年火馬當道，十二生肖各有不同運勢起伏。究竟你的生肖配甚麼顏色銀包最旺財？邊種色調可以幫你避開破財危機？以下為大家逐一拆解 2026 馬年十二生肖銀包幸運色，讓大家在新一年財運亨通，銀包常滿！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 1 天前
Catalog網店限時激減低至半價！多款時尚服飾低至$47.2 必搶超萌多啦A夢達摩系列
新年要買新衫！踏入換季時節，又是清空購物車的好時機！本地潮流選物店Catalog官網現正推出限時激減優惠，大量精選潮流服飾、名牌運動鞋及配件低至半價即可入手！除了有驚喜折扣外，近日最受矚目的莫過於 Catalog 獨家推出的多啦A夢（Doraemon）「達摩版」系列，將日本傳統達摩造型與多啦A夢結合，可愛指數爆燈！趁優惠期，編輯為大家精選了幾款必買單品，睇中就快入手啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2026年1月限時無門檻全單76折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有農曆新年早鳥優惠，付款前輸入指定優惠碼，即享全單76折優惠，而且沒有消費門檻，非常抵買！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 天前
2026星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2026年從星相學視角是丙午火馬年，標誌轉型與行動之年，土星與海王星雙雙進入牡羊座0度合相，啟動新60年循環，強調責任、創新與結構重建。想知自己的星座運勢，為你整合2026年12星座運勢懶人包，祝各位2026年事事順利，心想事成！Yahoo Style HK ・ 1 天前
自助餐買一送一+第三位$10！港青酒店自助餐人均$1XX起 任食波士頓龍蝦/人參雞湯/焦糖燉蛋
1月16日中午12時在KKday必搶！港青酒店YMCA的再臨閣餐廳重磅推出「日韓風味」自助晚餐，買一送一再加碼第三位僅需$10，人均低至$324即可暢享超過20款日韓特色美饌，任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等9大海鮮，搭配壽司刺身、即煎和牛、韓式五花腩、燉人參雞湯及Häagen-Dazs雪糕等精選菜式；亦有自助午餐同步登場，從冷熱盤、壽司刺身到季節性菜式應有盡有，長者買一送一人均低至$197，兩大超值優惠12時準時開搶，萬勿錯過！Yahoo Food ・ 23 小時前
7-11買薄餅卷/熱狗送維他氣泡檸檬茶、夏茶沙糖桔飲品「大桔大利」買1送1｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
COS必買清單2026｜8大極簡服飾推介半價起 低至$4XX入手「靜奢風」手袋！打造高質感辦公室穿搭
說到近年最流行的時尚關鍵字，非「靜奢風（Quiet Luxury）」莫屬。靜奢風指的是低調奢華的時尚風格，強調優雅不張揚，重視服裝本身的質感、細節與舒適度，而非明顯的品牌Logo，這種穿搭哲學讓來自瑞典的COS成為不少時尚人士的私藏愛牌。以下精選了8款不買絕對會後悔的寶藏級單品，極低預算便能打造出高級時尚感！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
新年禮物2026｜Samsung P9 Express 256GB 歷史低價，HK$270 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 上月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡 Black Friday 後在 Amazon 上仍有可觀折扣，目前只要花 US$33 即可購入 256GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
3COINS 2月葵芳開第二間店 指租金高昂無奈要推會員年費計劃
YAICHI 集團宣佈,繼2025年7月銅鑼灣開設首間店後,將於2026年2月初在葵芳新都會廣場開設 3COINS 香港第二間分店,並會在開幕時,正式推出創新的會員年費計劃,持續優化顧客購物體驗。3COINS 香港去年7月於銅鑼灣希慎廣場開業時,首創「搶買價」策略,開業首日,3COINS 更創下品牌在日本市場的首日銷售紀錄,顯示「與日同價」理念深得香港消費者共鳴。YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌(Elmas Lou)表示:「我們衷心感謝香港消費者的支持,讓我們能短短六個月內於葵芳開設第二分店。香港消費者的熱情與忠誠,每日驅動我們把優質日本產品帶到本地。」羅氏(Elmas Lou)亦補充:「雖然我們的夢想是堅持以『與日同價』提供產品,惟我們不得不承認香港高昂的租金和不斷攀升的運營成本為 3COINS 帶來不容忽視的挑戰。作為企業我們雖有抱負以秉持營運的使命,但單靠企業承擔大部分成本壓力,確實難以支持品牌的持續發展,故在面對越見艱難的營商環境逼使我們必須面對現實且不得不屈服,團隊經過多番審慎考慮及研究不同方案後,仍然無奈地決定需透過推出會員年費計劃。比起單一地上調價格,這次調整力求同時infocast ・ 1 天前
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 21 小時前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 19 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
180天內打破中國稀土壟斷！川普下令：全球供應商都得跟美國簽約 否則加稅+配額限制
美國總統川普簽署公告，要求全球供應商在 180 天內與美國達成稀土協議，否則將面臨高關稅。此舉旨在減少對中國稀土的依賴，並強調國家安全的重要性。鉅亨網 ・ 21 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 2 天前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單
《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。鉅亨網 ・ 13 小時前