AEON賀歲會員尊享購物日今日展開，1月17日至20日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括嬰兒服裝﹑嬰兒及孕婦用品﹑童裝﹑男女裝﹑內衣﹑飾物﹑手袋﹑旅遊用品、鞋、運動服裝及用品、玩具、文具、精品、HOME COORDY、Living PLAZA及DAISO JAPAN照價再8折，超級市場﹑個人護理、藥妝、護膚產品、家品﹑傢俬﹑床品等照價再9折，電器照價再95折！

同時，會員於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET買滿$800或以上，即可獲贈$50電子優惠券2張。

【Aeon】賀歲會員尊享購物日 全場照價低至8折（即日起至20/01）

日期：即日起至2026/01/20

地點：全線AEON

