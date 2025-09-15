【Aeon】心動價商品 小寧波湯丸$14.9（即日起至30/09）

Aeon精選最新心動價商品低至$7.9，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括九龍城寨炸魚蛋/墨魚丸/炸魚角/白魚蛋 $9.9/件、灣仔碼頭海參鮮蝦迷你水餃/精饌系列瑤柱迷你水餃$13.9/件、小寧波湯丸 $14.9/件！

日期：即日起至2025/09/30

地點：全線AEON百貨及超級市場

