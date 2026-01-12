【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）

AEON同時進行「新春床品展」＋「除垢迎新春」＋「家居好物過新年」！新春床品展精選超舒服、超靚嘅床品系列，有可愛嘅生蠔BB床品同攬枕，以及冬日暖笠笠被低至3折！

另外「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！

日期：即日起至2026/02/16

地點：AEON、AEON STYLE 及 AEON SUPERMARKET

